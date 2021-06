Gespannen sfeertje en kritiek op de aanval bij La Roja: “Morata doet vaders en kinderen in slaap vallen”

EK voetbalBelgië mag vanavond loensen naar Slovakije - Spanje: beide landen kunnen, indien derde in de groep, een mogelijke opponent in de achtste finale zijn. Toch maar liever Spanje vermijden? La Roja sputtert wel op dit EK en de hakbijl staat klaar als het vanavond misloopt.

In groep E kan het nog alle kanten uit. Maar voor Spanje staat het mes toch al op de keel na gelijke spelen versus Zweden (0-0) en Polen (1-1): niet bepaald het verhoopte scenario om met gemoedsrust de laatste groepswedstrijd aan te vatten. Winst tegen Slovakije garandeert altijd een plek in de achtste finale. Maar bij een draw speelt Spanje al met vuur: als Polen dan Zweden klopt, is het over en out. Aan de andere kant volstaat een gelijkspel als Polen niet wint. Spanje is dan zeker als derde geplaatst, want minstens twee derdes in andere groepen hebben al een negatief doelsaldo.

De verwachting is dat een voetbalgrootmacht als Spanje het 'varkentje' Slovakije toch even zal wassen. Helaas gaat dit niet zomaar op na de povere start. Spanje toont twee gezichten op dit EK: in aloude tiki-taka-traditie voetbalt La Roja dominant met veel balbezit, bijwijlen leuke combinaties en hoog oprukkende backs, maar het team slaagt er niet in dat overwicht om te zetten in veel goals. Alleen Alvaro Morata trof raak tegen Polen, maar door het aantal kansen dat hij de nek omwringt, krijgt hij veel kritiek.

Kent u Josep Pedrerol nog? Hij is de invloedrijke presentator van de populaire voetbalshow 'El Chiringuito' die Eden Hazard na zijn gedol met Chelseaspelers kort na de CL-exit van Real theatraal met de grond gelijk maakte: "Hazard mag geen seconde langer bij Real blijven. Weg ermee!" Wel, even aanstellerig nam Pedrerol op dit EK Morata op de korrel: "Hij mag geen minuut meer bij de nationale ploeg spelen. Hij inspireert niet. Hij doet vaders en kinderen in slaap vallen terwijl ze naar hem kijken." Morata vindt zo'n kritiek bedenkelijk: "Normaal staat bij grote toernooien het hele land achter zijn nationale ploeg...”

Systeem wijzigen?

Bondscoach Luis Enrique hield tot nu toe altijd vast aan Morata als spits. Tegen Polen posteerde hij zijn back-up en Villarreal-man in vorm Gerard Moreno naast Morata op rechts, maar dat sprankelde niet echt en Moreno miste op de koop toe een strafschop. De Spaanse media speculeren dat Enrique zijn elftal tegen Slovakije zal omgooien om aanvallend efficiënter te zijn. Wellicht is het wéér kiezen tussen Morata of Moreno, en mag de kwieke Ferran Torres op de flank draven. Daniel Olmo zou zijn plek links kunnen verliezen aan Mikel Oyarzabal. Enrique kan tegen Slovakije wel weer een beroep doen op Sergio Busquets, die voor de EK-start besmet raakte met corona. Hij neemt zo goed als zeker de plek in van Rodri centraal op het middenveld.

Of grijp Enrique nog drastischer in en gooit hij zijn tactisch systeem om, naar een 3-5-2? Vooral de positionering van Marcos Llorente op de rechtsback zorgt voor discussie in Spanje. De teneur is dat hij veel beter tot zijn recht zou komen in het middenveld, zoals bij Atlético Madrid. Daar had Llorente vorig seizoen een voet had in 25 goals. Llorente als rechtsback is een van de omstreden keuzes van Enrique waarvoor hij zich zal moeten verantwoorden als het zou mislopen, naast zijn gedurfde selectiepolitiek: hij nam geen Real-spelers mee en liet veel ervaring thuis.

Topprestatie nodig

Spanje begint dus in een gespannen sfeer en onder behoorlijke druk tegen Slovakije. Een overtuigende topprestatie zou deugd doen om de kritiek te doen verstommen en het land weer achter de nationale ploeg te krijgen. Een beetje zoals Duitsland de twijfels van zich afschudde na het prikkelende voetbal tegen Portugal. Een beetje optimisme mag er toch zijn, zei César Azpilicueta - nog iemand die snakt naar een speelkans - op een persmoment van Spanje: "Het gaat er nu om hoe we als ploeg reageren op de uitdaging, hoe we ons nederig opstellen en met zelfkritiek aandrijven. De mix van dat alles kan ons sterker maken.”

