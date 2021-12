Gehandicapt kind ontvoerd en andere afschuwelijke verhalen: rellen voor EK-finale in Londen hadden levens kunnen kosten, stelt vernietigend rapport

EK voetbalDe ongeregeldheden bij het Wembley-stadion voorafgaand aan de finale van het EK voetbal van afgelopen zomer hadden tot doden kunnen leiden. Dat staat in een onafhankelijk onderzoeksrapport dat in opdracht van de Engelse voetbalbond FA is uitgevoerd.

Zo’n 2.000 mensen zonder ticket probeerden het stadion in Londen binnen te komen voor de finale tussen Engeland en Italië. En daarvoor deden ze de meest schaamteloze dingen. Zo trok een man een gehandicapt kind in een rolstoel weg bij zijn vader. Hij deed zich vervolgens voor als een steward die het kind in veiligheid wilde brengen, om op die manier het stadion binnen te raken.

Volgens Louise Casey, die het onderzoek uitvoerde, is Engeland ontsnapt aan een ergere ramp. Diverse factoren zorgden volgens haar voor een gevaarlijke situatie, die tot doden had kunnen leiden. Zo waren er als gevolg van de coronacrisis te weinig ervaren stewards, de politie schoot te laat in actie en rond Wembley liepen heel wat mensen rond die onder invloed van drank en drugs waren.

‘s Ochtends werd al melding gemaakt van dronken fans in de buurt van het stadion, maar pas in de vroege namiddag verschenen de ordediensten nadrukkelijk ten tonele. Rijkelijk laat, volgens het rapport. Daarin komen ook enkele “afschuwelijke verhalen” van vrouwen en familieleden van de Engelse spelers aan bod. Zo raakte Alan Maguire, de vader van de Engelse international Harry Maguire, gewond bij de ongeregeldheden - hij brak onder meer verschillende ribben.

Quote Dat zoiets kan gebeuren in ons nationale stadion, op de dag van onze grootste voetbalwed­strijd in 55 jaar, is een bron van nationale schaamte. Louise Casey, die het onderzoek uitvoerde

Casey omschrijft de gebeurtenissen van 11 juli als een “oorlogszone” en een “near miss”. Het liep maar net ‘goed’ af. “Ik weet zeker dat we dicht bij slachtoffers waren en/of bij zware verwondingen voor sommige aanwezigen, mogelijk zelfs velen. Dat zoiets kan gebeuren in het Groot-Brittannië van de 21ste eeuw, is een reden voor zorgen. Dat zoiets kan gebeuren in ons nationale stadion, op de dag van onze grootste voetbalwedstrijd in 55 jaar, is een bron van nationale schaamte.”

Storm van wetteloosheid

Mark Bullingham, de CEO van de FA, biedt vandaag ook zijn excuses aan aan fans voor de “verschrikkelijk ervaring”. Hij zei ook dat de FA de bevindingen van het rapport aanvaardt en dat er lessen uit zullen worden getrokken. “Het onderzoek maakt duidelijk dat de omstandigheden voorafgaand aan de wedstrijd leidden tot een storm van wetteloosheid", aldus Bullingham. “Tegelijk is geen enkel event berekend op zulk schandelijk gedrag van duizenden fans zonder toegangsbewijs. We mogen dit collectief nooit meer laten gebeuren.”

