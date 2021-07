‘Football’s coming Rome’: Italië zadelt Engeland met nieuw penaltytrauma op en is Europees kampioen

EK VOETBAL55 jaar van pijn. En daar komen er nog een pak bij. Nieuw penaltytrauma voor Engeland. Geen ongeziene party, wel doffe ellende. Italië, onderweg baas tegen onze Rode Duivels, beloond voor zijn attractief toernooi met een tweede EK-triomf na 1968. 1-1 in een nagelbijter van een finale na goals van Shaw en Bonucci. In de penaltyreeks koos Dame Fortuna net als tegen Spanje voor de Azzurri. Missers van de invallers Rashford, Sancho en Saka. Football is niet Coming Home, maar Going to Rome.

Volledig scherm © AP

Voorbij België, Spanje en, in het hol van de leeuw in een volgestouwd Wembley, Engeland. Dan ben je een verdiende Europese kampioen. Maar wat hing het aan een zijden draadje. Zowel in de halve finale als in de finale was het geregeld overleven. Gelukkig kan een Italiaan dat op een voetbalveld als geen ander. Twee keer winnaar van een penaltyreeks. Met dank aan Donnarumma, geweldenaar in doel en weer goed voor twee gestopte penalty’s. De keuze van Southgate om Saka (19), Sancho (21) en Rashford (23) te laten trappen verrassend. En fataal. Die twee laatsten zelfs ‘koud’ op het veld. Of durfden andere jongens hun verantwoordelijkheid niet nemen? U weet meteen welk debat er zal woeden de komende dagen over het Kanaal.

Volledig scherm Saka wordt getroost na zijn fatale misser. © AFP

Een finale vol passie en strijd, werd het vooral. Minuut twee: Shaw tot bij Kane die aan de overkant Trippier vond. De rechterwinger terug tot de linkerwinger en met een dropshot binnen. Luke Shaw, onverwachte held van de natie. Na twee ‘man van de match’-prestaties tegen Duitsland en Oekraïne over het Kanaal al vergeleken met ene Roberto Carlos, waarschijnlijk de meest iconische linksachter ooit. Britse tabloids belden zelfs Rivaldo om zijn mening over de vergelijking tussen de twee te geven. De tactische zet van Southgate om net zoals tegen Duitsland met een driemansverdediging uit te pakken en hogere flanken, meteen beloond. En of Engeland indruk maakte, in die eerste helft. Kane heerste voorin, Rice op het middenveld, Maguire en Stones hielden de boel gesloten.

Volledig scherm Luke Shaw heeft er net 1-0 van gemaakt. © Photo News

De Squadra maakte een steeds wanhopigere indruk. Alleen Chiesa - wat een woelwater - dreigde. Het vizier van Insigne stond slecht afgesteld. Dat was tegen onze Duivels nog anders. Barella nergens. Immobile met amper een goeie baltoets. Engeland maakte zich op voor een feestavond die zijn weerga niet kende. Tot het halfweg dan toch nog gebeurde voor de Azzurri. Overlevers. Verratti die op corner nog Pickford en de paal op zijn weg vond, in de rebound werkte Bonucci binnen. Italië maakte op dit EK furore met zijn dynamisch en aanvallend voetbal, uiteindelijk was het dan toch weer een verdediger die de 6.000 Italiaanse fans achter de goal het delirium bezorgde. Als er twee Italianen hun stempel op deze Squadra gedrukt hebben, zullen het -naast Donnarumma - toch vooral Bonucci en partner in crime Chiellini zijn.

Volledig scherm Bonucci met de gelijmaker. © Photo News

Italië plots met vleugels, onder impuls ook van de sterk ingevallen Cristante. Berardi, vervanger van Immobile, was dicht bij de winner. Engeland, dat in die tweede helft te veel de kat uit de boom keek en de bal weggaf, speelde nauwelijks nog iets klaar. Saka, broekventje van 19 jaar, niet de juiste invaller wanneer je Rashford of andere Sancho’s op de bank hebt zitten. Pas in de verlengingen mocht Grealish zijn opwachting maken. Hij zag zijn poging afgeblokt, Stones kon net niet bij een voorzet van Kane. En zo beslisten strafschoppen. Pickford pakte de elfmeters van Belotti en zowaar Jorginho, maar dat volstond niet. Arm Engeland. Glorie voor Mancini. Nu al 34 matchen lang ongeslagen. De hoofdvogel afschieten met attractief voetbal, het kan. Laat dat de les zijn van dit EK.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Mancinin in de armen van Bonucci. © Pool via REUTERS

Lees ook:

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Ook Sancho zag zijn elfmeter gestopt door Donnarumma. © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.