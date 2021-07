Fans zonder ticket proberen Wembley binnen te dringen even voor aftrap van EK-finale

Veiligheidspersoneel en agenten moesten bijspringen om afsluithekken te beveiligen. Aan zeker een kant is dit door het gedrang mislukt, tonen beelden. Fans bestormden vervolgens de catacomben. In de vooravond van de fel gemediatiseerde EK-finale Engeland - Italië, heeft dit de sfeer flink ontsierd.

Volgens Britse media gaat het om “honderden supporters”, tv-zender Sky News houdt het op “honderd.” De UEFA bevestigt dat fans tot binnen de buitenste veiligheidsperimeter zijn geraakt, maar verklaart dat het hen niet is gelukt om tot in het stadion zelf binnen te raken. Ook een woordvoerder van het stadion zegt iets soortgelijks. “De veiligheidsmaatregelen zijn snel geactiveerd en er is niemand zonder geldig ticket binnen geraakt.”

Op Twitter zijn er berichten die het tegendeel doen vermoeden. “Een groep van vijftig is net het stadion binnengedrongen. De stewards staan machteloos, de politie is nergens te zien.” Op foto’s en beelden valt te zien dat de toegangsweg naar Wembley volledig is volgelopen met mensen.

De aftrap uitstellen tot na 21.00 uur Belgische tijd, lijkt niet aan de orde. De afkeer over het geduw en getrek op sociale media is groot. “Idioten, kinderen (in het stadion, red.) zijn aan het huilen”, schrijft iemand.

De politie in Londen stelt dat het gebied rond het stadion “extreem druk” is en dat agenten proberen de menigte in de hand te houden ”en te zorgen dat mensen veilig blijven”. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van gewonden.

De EK-finale mag door 58.000 Engelse en 6.000 Italiaanse fans in het stadion worden bijgewoond. Mogelijk blijven nog vele Engelsen in de buurt van het stadion rondhangen om nog iets van de uitbundige sfeer mee te pikken. In het stadion hebben inmiddels duizenden rechtmatige supporters hun zitjes ingenomen.