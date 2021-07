Exact zeventien jaar geleden won Griekenland tot ieders verbazing het Europees kampioenschap voetbal

Met Italië, Spanje, Denemarken en Engeland zijn er nog vier ploegen over op dit EK. De winnaar kennen we zondag, dan wordt de finale afgewerkt in Wembley. Met Denemarken kan een outsider triomferen, maar in 2004 kon je niet spreken van een outsider. In Portugal werd Euro 2004 gehouden van 12 juni tot en met 4 juli. Voorafgaand aan het toernooi gaf niemand Griekenland een kans op de beker, maar de Grieken trokken toch het laken naar zich toe.

Griekenland liet zich meteen gelden door de openingsmatch tegen gastland Portugal met 2-1 te winnen. Op de tweede speeldag speelde het 1-1 gelijk tegen Spanje en in de laatste groepsmatch moesten ze met 1-2 het onderspit delven tegen Rusland. Griekenland plaatste zich door deze resultaten voor de kwartfinales van het toernooi en ontmoette torenhoog favoriet Frankrijk. Zidane, Henry, Trezeguet en co maakten zich niet al te veel zorgen om die afwachtende Grieken. Iedereen dacht dat Frankrijk gemakkelijk ging doorstoten naar de halve finales, maar Charisteas besloot daar anders over. Hij kopte Griekenland naar de halve finales tegen Tsjechië.

Volledig scherm © EPA

Ook tegen Tsjechië won Griekenland met het kleinste verschil. Dit keer was het verdediger Dellas, die in de verlengingen de bal met het hoofd binnenbuffelde. In de finale kwamen ze opnieuw gastland Portugal tegen. Het elftal van coach Otto Rehhagel won met 1-0 de finale door een doelpunt in de 56e minuut van andermaal Angelos Charisteas. Het sprookje was compleet. Griekenland speelde zeker niet het het beste voetbal, maar kroonde zich toch maar mooi tot Europees kampioen.

Nadien ging het de Grieken minder af. Op het EK 2008 verlieten ze als titelverdediger puntenloos het toernooi in een groep met Zweden, Rusland en de latere winnaar Spanje. Ook in 2012 eindigde het laaste in zijn groep. In 2016 en dit jaar konden ze zich niet kwalificeren voor het eindtoernooi.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © EPA

