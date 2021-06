Eriksen reageert voor het eerst na hartfalen tijdens EK-match: “Ik geef niet op, maar ik wil begrijpen wat er gebeurd is”

Rode Duivels José Mourinho over Lukaku: “Vanbinnen schuilt er ook een kind dat liefde nodig heeft”

11 juni In Engeland kan je tijdens het EK niet naast José Mourinho kijken. The Special One is analist voor radiozender Talk Sport, schrijft columns in The Times en The Sun. Vandaag gaat het over Lukaku: “Het kind in Lukaku heeft liefde nodig.”