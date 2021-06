Eriksen kan weer praten na dramatische reanimatie, Denemarken verliest daarna ook nog van Finland

EK VoetbalWat een Scandinavisch voetbalfeest moest worden, is uitgedraaid op een grote ramp. Na 40 minuten zakte Christian Eriksen (29) plots in elkaar op het veld. Hij kreeg gedurende een kwartier een hartmassage toegediend door de hulpdiensten en werd nadien afgevoerd. Ondertussen klinkt er positief nieuws uit het Deense kamp: Eriksen is wakker, kan ademen én zelfs praten. De wedstrijd werd op verzoek van de spelers hervat, Finland scoorde op een diefje en won met 1-0.

Verschrikking in het Parken-stadion in Kopenhagen, waar Denemarken het op de eerste speeldag in EK-groep B opnam tegen Finland. De Deense middenvelder Christian Eriksen (29 jaar) ging even voor de rust schijnbaar zonder aanleiding tegen de vlakte en bleef roerloos liggen. De hulpdiensten waren enorm snel aanwezig en konden meteen een hartmassage toedienen. Zijn Deense ploegmakkers omringden hem om de nodige privacy te gunnen. Zijn vriendin werd getroost door aanvoerder Kasper Schmeichel.

De wedstrijd werd stilgelegd (0-0). Na een kwartier werd Eriksen op een brancard naar binnen gevoerd. De UEFA liet al weten dat de toestand van de Deen nu stabiel is. De ambulance die de middenvelder vervoerde is zonder sirenes richting ziekenhuis vertrokken. De Denen lieten weten dat hij bij bewustzijn is. Hij kan ademen en zelfs praten, zo bevestigde zijn vader.

Eriksen, een erg goede vriend van Jan Vertonghen (ex-ploegmaat bij Tottenham) en Romelu Lukaku (ploegmaat bij Inter), heeft geen medische voorgeschiedenis. Hij speelde ook samen met onder meer Nacer Chadli, Toby Alderweireld en Moussa Dembélé. Volgens de regels van de UEFA dien een uitgestelde wedstrijd de volgende dag te worden hervat.

Finland wint

De wedstrijd werd op verzoek van de spelers alsnog hervat. Tegen de gang van het spel in kwamen de Finnen op voorsprong via Joel Pohjanpalo, na een foutje van doelman Schmeichel. Hojbjerg kreeg dé kans op de gelijkmaker, maar hij trapte z'n strafschop veel te zwak in de handen van Hradecky, die overigens een uitstekende partij speelde. De Denen kregen een hele resem kansen, maar scoren lukte niet. En dus verliezen ze hun openingsmatch van het EK met 0-1. Al betwijfelen we of dat hun grootste zorg zal zijn op dit moment.

UEFA-voorzitter Ceferin: “Momenten als deze zetten alles in perspectief”

Ook UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin is uiteraard geschrokken van het hele gebeuren. “Momenten als deze zetten alles in het leven in perspectief. Ik wens Christian een volledig en spoedig herstel toe, en bid dat zijn familie het geloof en de kracht behoudt. Op deze momenten verenigt de voetbalfamilie zich zo sterk. Hij en zijn familie kunnen rekenen op de wensen van iedereen. Ik hoorde dat de fans van beide team z’n naam scandeerden. Voetbal is prachtig en Christan speelt het prachtig.”

