“Er is geen ruimte voor gemakzucht”: Franse pers ziet wake-upcall voor Les Bleus

L’Équipe: Vreselijk inefficiënt”

“De Hongaren stonden in vuur en vlam. Wát een thuispubliek”, schrijft L’Équipe. “De Fransen hadden de bal én de kansen om het indrukwekkende Hongaarse enthousiasme te blussen, maar hun eerste helft werd ontsierd door vreselijke inefficiëntie. Toch sprong het aanvallende trio Benzema-Mbappé-Griezmann in het oog. Zij toonden opnieuw hun potentieel, alleen ontbrak het hen deze keer aan killersinstinct.”

Volledig scherm L'Équipe over de Franse nationale ploeg. © L'Équipe

Le Figaro: “Er is geen ruimte voor gemakzucht”

Le Figaro is scherp voor Frankrijk. “Zonder dat Lloris werd belaagd, toonde het Franse team gedurende de hele wedstrijd geen rust en vertrouwen”, valt er te lezen. “De Fransen lieten in de eerste helft na te scoren tegen het nummer 37 op de wereldranglijst en kregen het deksel op de neus. Zelfs wanneer je wereldkampioen bent, kan dit gebeuren. Zo werden ze eraan herinnerd dat er op dit niveau geen ruimte is voor gemakzucht. ‘Les Blues’ zijn gewaarschuwd: ze krijgen niets in de schoot geworpen. Ze zullen meer en beter moeten doen om het EK te winnen. Woensdag tegen Portugal staat de kwalificatie voor de achtste finales op het spel. Aan hen om orde op zaken te stellen.” Vooral Benzema en Pavard moeten het ontgelden. “Het feit dat Benzema nog niet gescoord heeft, lijkt te wegen en Pavard had het dan weer zowel aanvallend als verdedigend moeilijk.”

Volledig scherm Le Figaro over de Franse nationale ploeg. © Le Figaro

RMC: “Enorme teleurstelling”

Volgens RMC is het gelijkspel tegen Hongarije een ferme teleurstelling voor de Fransen. “In de overweldigende hitte van Boedapest bleven Les Bleus steken op een gelijkspel. Ze lieten zo de kans liggen om zich al te plaatsen voor de knock-outfase. En dat door een dapper Hongaars team en de eigen onhandigheid op aanvallend vlak. 1-1: dit is een enorme teleurstelling. Het is gebleken dat ze niks cadeau zullen krijgen. Het duel tegen Portugal belooft belangrijk te worden.”

Volledig scherm RMC over de Franse nationale ploeg. © RMC

SoFoot: “Niets is vanzelfsprekend, weten Les Bleus nu”

De Franse voetbalwebsite SoFoot spreekt van een wake-upcall. “Didier Deschamps haalde het zware geschut boven om de kwalificatie veilig te stellen in Boedapest, maar Frankrijk kon enkel het essentiële doen tegen een onverschrokken Hongaarse ploeg. Die profiteerde van het zeer matige Franse voetbal - de voeten deden vaak niet wat het hoofd wilde. ‘t Was een wedstrijd die de wereldkampioenen eraan herinnerde dat niets als vanzelfsprekend kan worden beschouwd.”

Volledig scherm SoFoot over de Franse nationale ploeg. © SoFoot

20 minutes: “Nog niet de Benzema van bij Real’”

Bij 20 minutes vinden ze dat Les Bleus een catastrofe hebben vermeden, maar toch is de berichtgeving van de website streng. “De meest lastige wedstrijd van de groepsfase was misschien die waar je het het minst van verwacht had. Les Bleus werden in Boedapest op enthousiasme geklopt door de dappere Hongaren, die tegen Portugal al dichtbij waren. Frankrijk werd in zijn tweede wedstrijd van Euro 2020 op een 1-1-gelijkspel gehouden, en zal des te meer in de gaten houden wat er vanavond tussen Portugal en Duitsland gebeurt, ook al is kwalificatie zo goed als zeker. Maar dat neemt de vraagtekens niet weg. Griezmann en Benzema misten prima kansen. Neen, dit is (nog?) niet de KB19 van bij Real Madrid.”

Volledig scherm 20 Minutes over de Franse nationale ploeg. © 20 Minutes

Lees ook: