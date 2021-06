Enthousiasme rond Oranje ontluikt weer in Nederlandse pers, al is niet alle scepsis weg: “Hoofdrol voor twee arbeiders met kolengruis aan de voeten”

EK voetbal‘t Was de leukste match tot dusver op het EK, Nederland-Oekraïne . Onze noorderburen wonnen met 3-2 en meer is er niet nodig om de Oranje-gekte weer aan te wakkeren, zo blijkt. Ook de meeste Nederlandse media, de voorbije weken vooral scherp voor bondscoach Frank de Boer, springen mee op de kar. Al is niet alle scepsis verdwenen. Een overzicht.

AD: “Plots is het chagrijn verdreven”

“Oranje speelde de scepsis in het land van zich af”, schrijven onze collega’s van het AD. “Nederland vierde de overwinning in de openingswedstrijd dol van geluk, pal voor de feestende tribunes. Plots is het chagrijn verdreven. Opeens moppert er niemand in Nederland meer over 5-3-2 of over de keuzes van Frank de Boer. Er valt nog genoeg op dit Oranje aan te merken, maar de weg naar de groepswinst ligt voorlopig open. Volledig verdiend leidde Oranje een kwartier voor tijd nog met 2-0, maar na een schitterende uithaal van Yarmolenko sloeg plots de spanning op de benen. Dat het goed kwam, was niet alleen verdiend: het typeerde ook de veerkracht van dit Nederlands elftal. (...) Het resultaat rechtvaardigt vertrouwen bij De Boer & co, en dat de Oranje-gekte ongetwijfeld een impuls geeft in de komende dagen.”

Volledig scherm De voorpagina van de sportkatern van het Algemeen Dagblad. © AD

Trouw: “Was dit een examen, dan krijgt de ploeg een zeventje”

De krant ‘Trouw' heeft veel aandacht voor de instelling waarmee de Nederlanders op het veld stapten in Amsterdam. “In de Arena hing de blijmoedige sfeer van een koningsdag, met de echte Willem-Alexander en Máxima op het ereterras. De welwillende toeschouwers kregen van het Nederlands elftal te krijgen waarvoor ze waren gekomen. Strijdlust, veerkracht, aanvallend voetbal, doelpunten en een overwinning”, klinkt het.

“Als het EK kan worden gezien als een soort examen voor Frank de Boer als bondscoach dan scoorde zijn elftal op de eerste dag een verdienstelijk zeventje. Nog lang niet alles ging goed, zeker verdedigend niet, maar met de winst op Oekraïne zette Nederland meteen al een serieuze stap naar de volgende ronde.”

Volledig scherm De voorpagina van Trouw. © Trouw

NRC Handelsblad: “Bij vlagen oogde Oranje kwetsbaar”

NRC Handelsblad had speciale aandacht voor Wout Weghorst, de maker van de 2-0. “Een ‘reus’ trok de aandacht op het veld. Een voor Nederlandse begrippen atypische spits. Hij hangt en sleurt, maakt meters, is zijn driftige gelaatstrekken niet altijd de baas en verdedigde ook tegen Oekraïne als een bezetene mee. In Duitsland konden ze niet begrijpen dat de topschutter van Wolfsburg lang een twijfelgeval was voor de EK-selectie. Was de Tukker maar iets verder oostwaarts geboren – dan hadden de Duitsers het wel geweten, met dat instinct voor goals.”

Toch zit het defensief nog niet helemaal snor, zo ziet NRC. “Oranje maakte het zichzelf nog onnodig moeilijk. Bij vlagen oogde Oranje kwetsbaar, vooral defensief. Geen Virgil van Dijk, en inmiddels ook geen Matthijs de Ligt.” Al zagen ze zeker positieve zaken achteraan: “De jonge Jurriën Timber stond knap zijn mannetje als vervanger van De Ligt. Alsof hij niet pas 19 maar 29 jaar is.”

Volledig scherm NRC Handelsblad. © NRC Handelsblad.

De Volkskrant: “Stroeve avond”

De Volkskrant is opvallend kritischer dan de andere Nederlandse media. Daar heeft men het over een “stroeve start, met ups and downs”. Én over twee working class heroes die het verschil maakten. “De werkende klasse van Oranje hief zich op het schavot van eer, in het eerste optreden van het Nederlands elftal op een eindtoernooi in zeven jaar”, klinkt het. “Twee mannen van wie je je soms afvraagt wat ze in het Nederlands elftal te zoeken hebben, eisten de hoofdrol op en joegen de euforie door de Johan Cruijff Arena.”

“Denzel Dumfries en Wout Weghorst, arbeiders met kolengruis aan de voeten. Werkers. Rouwdouwers. Nederland - Oekraïne eindigde in 3-2, na een dramatische slotfase: 2-0 voor, 2-2, en dan de winnende kopbal van Dumfries, die dol van vreugde ter aarde zeeg en de 16 duizend, onder wie een een blije koning en koningin, liet klinken als honderdduizend.”

Volledig scherm De voorpagina van De Volkskrant. © De Volkskrant

Ook in het buitenland is er best wel enthousiasme over de EK-opener van Nederland. De BBC spreekt van “een interessante wedstrijd” met een “dramatische eindfase”. De Britse omroep omschreef de wedstrijd als een welgekomen afleiding van het incident met de Deense voetbalspeler Christian Eriksen, die zaterdagavond op het veld een hartstilstand kreeg tijdens de wedstrijd tegen Finland. “Misschien was de spannende 3-2 winst van Nederland op Oekraïne precies wat het toernooi nodig had: iets om te vieren na een schrijnende 36 uur voor het Europese voetbal”, aldus de omroep.

Ook de Britse krant The Guardian zag de wedstrijd, en vooral de tweede helft, als een van de hoogtepunten van de derde dag van het EK. “De pulserende, vijf doelpunten tellende tweede helft lichtte de derde dag van het toernooi op.” Volgens de krant werd een bittere teleurstelling bij Oekraïne “door de strot geduwd”.

Volgens de Duitse krant Süddeutsche Zeitung was “rouwkleding overbodig”, verwijzend naar de zwarte trainingspakken waarmee het elftal voorafgaand aan de wedstrijd het grasveld opkwam. Ook de aanwezigheid van koning Willem-Alexander bleef in Duitsland niet onopgemerkt. “Nederland laat de koning juichen”, kopt de Duitse krant Bild bij een foto van de koning die werd gemaakt na het winnende doelpunt. “Na de 3-2 is hij moeilijk kalm te houden en balt hij beide vuisten”, aldus Bild.

Speel mee met het Gouden EK en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen!

Speel mee met het Gouden EK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.