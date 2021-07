Engelsen zamelen al 31.500 euro in voor Duits meisje dat online zwaar beschimpt werd om haar verdriet

EK voetbal Zwaar gekwetste Spinazzola op krukken als een held ontvangen in Italiaans spelersho­tel

18:33 Leonardo Spinazzola is als een held ontvangen in het Italiaanse spelershotel. Een knuffel van elk lid van de Squadra in Coverciano, Italiës hoofdkwartier in Firenze. De linksachter, die op miraculeuze wijze de gelijkmaker van Lukaku nog uit doel hield, liep tegen de Rode Duivels een scheur in de achillespees op. Eerder werd hij op de terugreis op het vliegtuig richting Rome al bezongen door de Azzurri.