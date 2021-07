Engelse voetbalbond veroordeelt racisme na verloren EK-finale

EK VOETBAL ‘Football’s coming Rome’: Italië zadelt Engeland met nieuw penalty­trau­ma op en is Europees kampioen

1:53 55 jaar van pijn. En daar komen er nog een pak bij. Nieuw penaltytrauma voor Engeland. Geen ongeziene party, wel doffe ellende. Italië, onderweg baas tegen onze Rode Duivels, beloond voor zijn attractief toernooi met een tweede EK-triomf na 1968. 1-1 in een nagelbijter van een finale na goals van Shaw en Bonucci. In de penaltyreeks koos Dame Fortuna net als tegen Spanje voor de Azzurri. Missers van de invallers Rashford, Sancho en Saka. Football is niet Coming Home, maar Going to Rome.