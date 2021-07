Engelse tabloids weten met superlatieven geen blijf na knalprestatie tegen Oekraïne: “Halfgoden”

EK voetbal‘Football is coming home’. In Engeland wanen ze zich al Europees kampioen. De Britse tabloids zijn dan ook lyrisch over de manier waarop Oekraïne voor de bijl ging op het EK 2021 , en dat brengt de meest waanzinnige krantenkoppen teweeg. Van “halfgoden” tot “We Kane, we saw, we conquered”. O ja, het ging ook over de ballen van hun aanvoerder. Een overzicht.

The Sunday Times: “Engeland in dromenland”

The Sunday Times en The Mail on Sunday roepen in koor dat Engeland zich in dromenland bevindt. “Twijfel nooit aan Kane. De aanvoerder hielp Engeland naar de halve finale, hij scoorde twee keer. Harry Maguire, die top was, en Jordan Henderson pikten ook hun doelpuntje mee. Engeland slikte nog geen doelpunt in hun campagne, ze zijn de favoriet van de bookies. Voetbal kwam thuis op zaterdagavond, en Engeland zat ernaast op het vliegtuig terug naar Birmingham. Een magische avond in de hitte van het Stadio Olimpico werd een Romeinse vakantietrip.”

Volledig scherm "Engeland in dromenland." © The Sunday Times

Sunday Express: “Gareth’s gladiatoren zorgen voor oplawaai in Rome”

“Twee wedstrijden verwijderd van glorie.” De Sunday Express liegt er niet om, over het Kanaal geloven ze volop in de titelkansen van Engeland. Het geloof in bondscoach Gareth Southgate groeit zienderogen. “Gareth’s gladiatoren zorgen voor oplawaai in Rome. Kane was terug het roofdier van weleer in Italië. En in een vorm als deze is Harry Maguire één van de beste verdedigers ter wereld. Naast zijn kwaliteiten op het veld vallen ook zijn leiderschapskwaliteiten op.” Ook Raheem Sterling en Luke Shaw kregen alle lof.

Volledig scherm "Twee wedstrijden verwijderd van glorie." © Sunday Express

Sunday People: “We Kane, we saw, we conquered”

De beste woordspeling valt te lezen in de Sunday People. Daar kwamen ze met een vrije interpretatie van de alom gekende Romeinse kreet ‘Veni, vidi, vici’, of ‘We kwamen, we zagen en we overwonnen’. De naam van hun spits werd er subtiel in verwerkt. “Engeland is twee wedstrijden verwijderd van onsterfelijkheid”, valt er te lezen. “Engeland laat zien dat het niet boeit hoe je een toernooi aanvangt, wel hoe je het eindigt. In het verleden hadden leeuwen het vaak zwaar te verduren in het Colosseum, gisteren was een avond waarin drie leeuwen terugbeten. Engeland kan nóg beter, Southgate weet dat dat moet. Voetbal komt absoluut naar huis deze week, met Wembley als eindstation. Al heeft Denemarken, en ook Spanje of Italië, nog een zegje daarin.”

Volledig scherm "We Kane, we saw, we conquered." © Sunday People

Sunday Mirror: “Halfgoden”

De Sunday Mirror ging zelfs nog een stapje verder. De hele voorpagina was gereserveerd voor de prestatie van hun land. Ze noemden hun spelers “halfgoden”. Misschien een beetje overdreven na een zege tegen Oekraïne, maar oordeelt u daar vooral zelf over. Het is de eerste keer in 25 jaar dat Engeland in de halve finale van het EK staat.

Volledig scherm "Halfgoden." © Sunday Mirror

Daily Star Sunday: “Jullie wreven over Harry’s ballen, en hij ontplofte!”

De kop van Daily Star Sunday heeft misschien nood aan wat context. In het groot valt te lezen: “Jullie wreven over Harry’s ballen, en hij ontplofte!”. In de zaterdagkrant had de Star opgeroepen om over een foto van Harry Kane te wrijven, terwijl die poseerde met twee gouden ballen. “Geluksballen.” Met succes. “Kane scoorde twee keer en hielp Engeland zo naar de halve finale. Het enige wat we kunnen zeggen, is... Blijf wrijven!”

Volledig scherm "Jullie wreven over Harry's ballen... En hij ontplofte!" © Daily Star Sunday

Speel mee met het Gouden EK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.