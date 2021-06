Engelse pers niet mals voor vedetten en probleemgeval Kane: “Bende voetgangers in een match aan 100 mijl per uur”

EK VoetbalWembley was amper voor de helft gevuld, toch was het boegeroep oorverdovend. De Engelsen moesten eraan geloven na hun wanprestatie tegen Schotland . Ook de Engelse tabloids sloegen er niet naast. “Vergis u niet: dit was een pijnlijke avond.”

The Sun: “Komen niet over als team dat ver kan geraken”

The Sun spreekt van een serieuze afknapper. Een plaatsje in de finale lijkt plots heel ver weg voor de anders altijd optimistische Engelsen. “Engeland was angstig, daarna paniekerig. Er waren geen heldere hoofden en maar weinig geloof in eigen kunnen. Het weinig verdiende punt betekent dat Engeland door is naar de volgende ronde door bizarre wiskunde, maar ze komen niet over als een team dat in staat is om ver te geraken in dit toernooi. Schotland speelde op veel momenten gewoon beter voetbal. Het onervaren Engelse team had makkelijk een vernederend verlies kunnen lijden. Onder alle wanprestaties was die van Kane het meest zorgwekkend. Het laatste fluitsignaal werd onthaald door Schots gejuich en Engels boegeroep. Wat een afknapper was dit.”

Volledig scherm The Sun. © The Sun

BBC: “Southgate staat voor dilemma dat hij nooit had verwacht”

“De eer gaat naar Schotland”, schrijft BBC. “Dat de Engelse spelers onder luid gejoel naar de kleedkamers gingen, zegt genoeg. Het speelde traag, teleurstellend. Southgate mag dan wel nog steeds op koers liggen voor groepswinst, hij kan simpelweg niet tevreden zijn. Vooral omdat hij voor een dilemma staat waar hij nooit aan zou durven denken voor de start van het toernooi. Met name: Harry Kane. Hij speelde anoniem, oogde traag en kon nooit dreigen. Het is ondenkbaar dat zijn plek vooraan onder vuur ligt. Maar het is ook geen geheim dat Southgate meer verwacht van zijn spits van wereldklasse. Zou hij na verloop van tijd toch toegeven aan een alternatief?”

Volledig scherm © Photo News

Daily Mail: “Crimineel met de hoeveelheid talent op het veld”

Ook bij Daily Mail zagen ze dat er van alles ontbrak bij de ‘Three Lions’. “De mannen van Gareth Southgate werden na affluiten van het veld gejouwd na een inspiratieloze prestatie. Het is meer dan mogelijk dat ze hun groep winnen, maar vergis u niet: dit was een pijnlijke avond. Het optimisme na de wedstrijd tegen Kroatië is weer verdwenen. Er zijn problemen. Kane knalde wéér niet. Het middenveld leek inspiratieloos. Engeland deed weinig met de bal. Ze misten creativiteit, en met de hoeveelheid talent op het veld is dat crimineel. Het team van Southgate is groot met de bijnamen. ‘The Stockport Iniesta’. ‘The Yorkshire Pirlo’. Wat ontbrak, was de Paul Gascoigne van 1996. Een speler die zijn ongelooflijk talent gebruikt om Engeland wél voorbij Schotland te loodsen.”

The Mirror: “Bende voetgangers in match aan 100 mijl per uur”

“Engeland moet de wrede waarheid onder ogen zien: Schotland wou het gewoon meer”, schrijft The Mirror. “Het ging too fast too furious. “Engeland zag er uit als een bende voetgangers in een match die met 100 mijl per uur werd afgehaspeld. Het optimisme en de hoop na de groepsmatch is lang niet zo hoog meer na dit frustrerend avondje in de regen. De grootste zorg van Southgate is de vorm - of het gebrek eraan - van Harry Kane. Hij was simpelweg niet goed genoeg en werd gewisseld. Hij was niet de enige, maar is wel de man waarop gerekend wordt om dit soort matchen over de streep te trekken. En de Schotten? Die genoten er van om het feest van de Engelsen te verpesten.”

Volledig scherm The Mirror. © The Mirror

Volledig scherm © Photo News