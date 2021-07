Engelse hulporganisaties vrezen golf aan huiselijk geweld na verloren EK-finale

Ook het Britse nationale centrum voor huiselijk geweld NCDV, houdt het hart vast. “Sommige mensen denken dat voetbal een zaak van leven en dood is. Voor slachtoffers van huiselijk geweld is het dat vaak ook", twitterde de organisatie eerder deze week al.

Uit onderzoek naar huiselijk geweld rond het EK in 2018 komen namelijk ontluisterende cijfers naar voren: wanneer het nationale team speelt, neemt het huiselijk geweld in Engeland met 26 procent toe. Wanneer Engeland verliest, is dat cijfer nog hoger: maar liefst 38 procent.

Geen wonder dus, dat Britse vrouwen in het hele land hun buurtgenotes oproepen om zich deze nacht te melden als ze een veilige plek nodig hebben na de verloren EK-finale. De manier waarop sommige Engelse ‘fans’ zich na de wedstrijd gedroegen jegens de in het stadium aanwezige Italiaanse fans, doet alvast het ergste vrezen voor hun vrouwen en kinderen thuis.

Ook de Britse minister van Justitie Lord Wolfson maakt zich zorgen. “We weten dat er meer huiselijk geweld is wanneer er grote voetbalwedstrijden plaatsvinden. (...) Natuurlijk willen we allemaal dat Engeland wint, maar we moeten daarom niet vergeten dat voor sommigen de strijdkreet ‘it’s coming home’ een met geweld en alcohol doordrenkte bedreiging is”, hield hij het parlement voor na de gewonnen wedstrijd tegen Denemarken.

De London School of Economics and Political Science publiceerde eerder deze maand nog een paper over de prevalentie (het plaatsvinden, red.) van huiselijk geweld op wedstrijddagen, nadat ze de frequentie van het aantal incidenten over een periode van acht jaar in Manchester had geanalyseerd. Uit de paper kunnen enkele lessen worden getrokken over het minimaliseren van huiselijk geweld rond voetbalwedstrijden.

Late wedstrijden op doordeweekse dagen

Uit de analyse bleek dat huiselijk geweld tijdens de wedstrijduren zelf afneemt, maar daarna toeneemt en tussen de tien en twaalf uur na de wedstrijd piekt. De waargenomen pieken in huiselijk geweld werden volledig veroorzaakt door mannen die hun partners mishandelden. Ook bleek uit de studie dat een vroege aftrap voor meer geweld zorgt. “Het grootste aantal incidenten van huiselijk geweld gebeurt wanneer de voetbalwedstrijden vroeg op de dag worden gespeeld", schreven de auteurs.

“Het uitstellen van de wedstrijden tot de avond en ze op weekdagen plannen, zou een groot deel van het huiselijk geweld kunnen voorkomen", klinkt het verder. “Wedstrijden die eerder op de dag plaatsvinden, rond de middag of in de namiddag, stellen de daders in staat om al vroeg te beginnen drinken en de hele dag door te gaan, wat leidt tot een piek in huiselijk geweld door de beschonken daders in de (late) avond.”

Wedstrijden later op de dag of in de avond laten plaatsvinden, het liefst op doordeweekse dagen, zou volgens de studie dus een deel van het huiselijk geweld kunnen voorkomen.

