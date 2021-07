Engelse fan die zich ziek meldde ontslagen nadat ze in beeld komt tijdens halve finale: “Toch zou ik het zo opnieuw doen”

EK voetbal Engelse tabloids weten met superlatie­ven geen blijf na knalpresta­tie tegen Oekraïne: “Halfgoden”

4 juli ‘Football is coming home’. In Engeland wanen ze zich al Europees kampioen. De Britse tabloids zijn dan ook lyrisch over de manier waarop Oekraïne voor de bijl ging op het EK 2021, en dat brengt de meest waanzinnige krantenkoppen teweeg. Van “halfgoden” tot “We Kane, we saw, we conquered”. O ja, het ging ook over de ballen van hun aanvoerder. Een overzicht.