Elk EK-land heeft een warme boodschap voor Christian Eriksen

“Chris, jongen. Je hebt ons allemaal enorm laten schrikken. Iedereen in het team en in België leeft enorm met jou en jouw familie mee”, vertelt Vertonghen. “Ik heb je gelukkig even kunnen spreken. Ik hoop dat alles goed komt en we er binnenkort even goed over kunnen praten. Superveel sterkte voor jou en jouw familie en ik spreek je snel.”