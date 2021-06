EK-tegenstander Finland onderuit in oefenduel tegen voetbaldwerg Estland

HERBELEEF DAG 3. Training uitgesteld door plotse stortbui - Martínez: “Rusland komt waarschijn­lijk te vroeg voor De Bruyne”

3 juni Derde dag in de EK-voorbereiding van de Rode Duivels, die het morgen in een eerste oefeninterland opnemen tegen Griekenland. Om 14u spraken Simon Mignolet en Roberto Martínez met de pers, waarbij het duo de vaccinheisa tackelde. De bondscoach meldde ook dat het aantreden van De Bruyne in de eerste poulematch tegen Rusland erg twijfelachtig is. Om 19u30 volgde dan finaal nog een training.