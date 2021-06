EK RETRO. Van Basten maakte in 1988 het onmogelijke waar met de “mooiste goal ooit”

Het EK van 1988 gaat vooral over dat doelpunt. Dat ene doelpunt van Van Basten in de finale tegen de USSR. Van Tiggelen naar Arnold Mühren aan de linkerkant. Die trapt ineens met links tot voorbij de tweede paal. De bal hangt bijna 3 seconden in de lucht. In drie seconden kan je een flink pak spanning opbouwen. Je kan alvast goed gaan zitten. Of rechtstaan. Marco van Basten kiest positie. In beweging volleyt hij de bal overhoeks en heel hard langs Dassaev. De hoek was onmogelijk. Van Basten maakte het onmogelijke helemaal waar.

Theo Reitsma zit op de commentaarstoel voor de NOS. “Ooh wat een goal! Wat een schitterend doelpunt zeg. Ja, niet te geloven zoals-ie die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven... Wat een weergaloos doelpunt!” Doelman Dassaev trippelt en trilt na op zijn benen, coach Michels houdt de handen voor het gelaat en toch zie je hem lachen. Genieten. De wereld ligt in katzwijm en weet pas na de eerste herhaling dat het echt gebeurd is.

Volledig scherm Hans van Breukelen, de doelman van Oranje, autoritair in de lucht tijdens die finale tegen USSR. © Getty Images

Dat was het tweede doelpunt. Het eerste was van Gullit die helemaal vrij stond nadat Van Basten een corner doorkopte. Iedereen zong Bamboleo van de Gipsy Kings, de Sovjets trokken zich terug uit Afghanistan en Marco Van Basten was de beste spits van de wereld.

Nochtans stond Bosman in de ploeg en begon Van Basten op de bank in de openingswedstrijd van het EK. Hij was niet 100%. Gullit was moe en speelde toch. Nederland verloor van de Sovjets met 1-0. De tweede wedstrijd was tegen Engeland. Met Van Basten in de basis. Oranje won met 3-1 en Marco Van Basten scoorde drie keer, twee na assist van Gullit. Ierland was de derde wedstrijd. Nederland moest winnen of het kon naar huis. 1-0 was het. Door een doelpunt van Kieft. Toen die scoorde, stonden én Van Basten én Kieft én Bosman op het veld.

De Generaal Michels

Nederland-USSR was de belangrijkste match van dat EK, met de mooiste goal ooit. Nederland-Duitsland was de meest beklijvende. Oranje had het legioen bij. 8.000 of 9.000 fans in Hamburg. Lothar Matthäus had de 1-0 gemaakt. Ronald Koeman 1-1. Twee strafschoppen waar we nu van vinden dat het er geen waren. 89ste minuut. Van Basten kreeg de bal van Jan Wouters. Een wonderlijke baltoets, niet hard, wel precies. Rechterarm de lucht in. 2-1. Thuisland Duitsland strandde roemloos in de halve finale. De Mannschaft van Beckenbauer zou twee jaar later het WK in Italië winnen. Nederland won in Hamburg de koude en de hete oorlog. Ronald Koeman deed alsof hij zijn bilspleet schoonveegde met het shirt van Olaf Thon.

Volledig scherm Marco van Basten in duel met Jürgen Kohler. © BELGAIMAGE

De coach van Nederland was Rinus Michels. Hij was toen 60. Altijd een man van weinig woorden, bijgenaamd de sfinx en beter bekend als de Generaal. “Topvoetbal is net zoiets als oorlog. Wie te netjes blijft, is verloren”, zei hij in 1971. Aanleiding was de nederlaag van Ajax in de finale van Europacup I tegen Milan. Daarvan hebben sommigen voetbal is oorlog gemaakt en van Michels een legeroverste. Alles is toegelaten, iedereen aanvaller, iedereen verdediger, totaalvoetbal. Zelf heeft hij dat met zijn droge humor afgezwakt. In 1988 was Michels de baas maar het was toch de titel van de spelers. Van Van Basten, Gullit, Koeman en co.

Toen zij daar in München na de medaille-uitreiking nog op dat podium zaten te hossen en te stampen met de voeten, zei NOS-commentator Theo Reitsma: “Dit is een goed stel hoor!” Dat Oranje-stel was ook een beetje van ons...

Wereldvoetballers

De Rode Duivels waren er niet bij op dat EK van ‘88. Wij geraakten niet meer op een Europees kampioenschap tot we er zelf een organiseerden in 2000. Samen met Nederland. Als er geen Rode Duivels zijn op een groot toernooi dan staan wij achter Oranje. Waarom zijn wij soms halve Hollanders? Omdat het dichtbij is en de Nederlandse mannen die bij Belgische clubs spelen ook van bij ons zijn. Als het eigen land ontbreekt, worden we ook opportunist. Want Nederland was goed. Oranje was vicewereldkampioen in 1974 en 1978. Ajax en Feyenoord wonnen vanaf 1970 grote Europese bekers. PSV won in mei 1988 de Beker voor Landskampioenen. Onze Eric Gerets was kapitein van de lampenclub uit Eindhoven.

De beste spelers van toen waren de Nederlanders van Milan, Ruud Gullit en Marco Van Basten. Zij wonnen de grootste individuele prijzen in Europa in 1987, ‘88 en ‘89. Wereldvoetballers waren het. Adri Van Tiggelen stond in Oranje, hij speelde voor Anderlecht. RSCA speelde tussen 1986 en 1988 een keer halve en twee keer kwartfinale van de Beker voor Landskampioenen. KV Mechelen won in 1988 de Europese Beker voor Bekerwinnaars. Het rekende op Rutjes, Koeman, Hofkens en Den Boer. Aad de Mos was de coach, Erwin Koeman speelde in Oranje. Mechelen klopte Ajax in de finale. Ajacied Johnny Bosman had toen al voor Mechelen getekend. Met Bosman speelde Mechelen twee jaar later de kwartfinale van de Europacup I. Met voor Milan Van Basten en Rijkaard, Gullit was gekwetst. De Europese voetbalwereld was klein en België deed nog mee op hoog niveau.

Het Belgisch clubvoetbal draaide goed, de Rode Duivels vierkant. We waren nog vierde in 1986 in Mexico. In de aanloop naar het EK twee jaar later waren we niet beter dan Ierland en Bulgarije en dus te min om bij de beste acht van Europa te geraken.

Volledig scherm © BELGAIMAGE