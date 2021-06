EK RETRO. Relaas van het allereerste EK voetbal in 1960, waarvoor België niet eens het inschrijvingsformulier invulde

EK VoetbalEr was al een WK sinds 1930. Een Afrikaans kampioenschap sinds 1957. In Latijns-Amerika begonnen ze er al in 1916 aan. In Europa pas in 1960. Toch hadden de meeste landen er ook toen nog geen zin in. Amper 17 deelnemers. Gevolg: het topelftal van het toernooi telde 5 Sovjets, 4 Joegoslaviërs en 2 Tsjechoslowaken. Het relaas van het allereerste EK voetbal...

Zondag 10 juli 1960. Parijs. Door het uurverschil is het 22u in Moskou als de finale tussen de USSR en Joegoslavië begint en na middernacht als het afgelopen is. De verlengingen tillen het einde van de finale naar maandagnacht. Viktor Ponedelnik maakt de winnende treffer voor de Sovjets (2-1). De krantenkoppen in de Sovjet-Unie liggen voor de hand. Want Ponedelnik is Russisch voor... maandag. “Ponedelnik op zijn naamdag,” of zoiets. De USSR is zo de eerste winnaar van het EK voetbal.

Wat heeft België met dat EK? Het neemt niet eens deel aan de kwalificatiewedstrijden. We moeten het dus hebben van de randverhalen.

Milan Galic bijvoorbeeld. Die speelde met Joegoslavië de finale. Hij maakt het eerste doelpunt van het toernooi en het eerste in die finale tegen de Sovjets. Negen jaar later wint Standard in Bernabéu met 2-3. Maker van het derde Luikse doelpunt, jawel: Milan Galic. Real heeft op dat moment acht van de veertien edities van de Europacup I gewonnen. De schok in Europa is enorm. Galic is invaller in Madrid. Hij vervangt Standard-vedette Erwin Kostedde. Toch straalt het tijdloze aureool van Milan Galic veel feller dan dat van de Duitser. Door dat EK in 1960.

Staatsvoetbal

Het EK van 1960 is verplichte kost. Wie straks de beker op Wembley wil winnen, moet daar iets van afweten. De Coupe Henri Delaunay heet de EK-trofee. Het toernooi was immers een idee van de Fransman. In 1927 was het bestuurslid van de FIFA al gewonnen voor een Europees kampioenschap. Na zijn dood volgt zijn zoon Pierre Delaunay hem op als secretaris-generaal van de UEFA. Die laat de trofee ontwerpen en geeft ‘m ook de naam van zijn vader. Als de Rode Duivels de beker in de lucht mogen steken, zal dat niet dezelfde zijn als toen. Intussen is de trofee 18 cm groter en 2 kilogram zwaarder dan het origineel uit 1960. Iker Casillas mocht de nieuwe ‘Coupe’ in 2008 als eerste omhoogtillen.

Terug naar de eerste, die van 1960. België was zoals gezegd nergens te bespeuren. Het zit nog in het moeras van het amateurisme. Competitie, Beker van België, Europabekers: de mannen die het voor het zeggen hebben, vinden dat er voor de internationals te weinig tijd is om te trainen. Dus wordt het inschrijvingsformulier voor het eerste EK niet ingevuld. 17 landen proberen zich te kwalificeren voor de eerste eindronde met vier. Acht van de 17 zijn Oost-Europese landen.

Alle goals van het EK in 1960:

Zo neemt ook Zweden, twee jaar eerder WK-finalist, niet deel aan het allereerste EK, net als West-Duitsland, Italië en Nederland. Tijdens het toernooi zelf stapt kwartfinalist Spanje eruit. Generaal Francisco Franco wil immers niet dat zijn Spanje tegen de Sovjet-Unie speelt. Omwille van de houding van de Russen tijdens de Spaanse Burgeroorlog in 1936. Vrije baan voor de Sovjets naar de eindronde. Daar wachten Joegoslavië, Tsjechoslovakije en gastland Frankrijk. Het jonge en zuinige voetbal wordt in Europa overvleugeld door staatsvoetbal uit het oosten.

Als Henry en Mbappé in dezelfde elf

We krijgen dus vier deelnemers en vier wedstrijden in het Parc des Princes en in het Stade Vélodrome. In Marseille wint de Sovjet-Unie met 3-0 van Tsjechoslowakije, in Parijs wint Joegoslavië met 5-4 van Frankrijk. In Parijs maakt de eerder genoemde Milan Galic het eerste doelpunt. Frankrijk komt 4-2 voor. De Fransen hebben een geweldige aanvalslijn met Raymond Kopa en Just Fontaine. Dat is als Kylian Mbappé en Thierry Henry in dezelfde elf. Ondanks hun reputatie scoren ze niet. In het slotkwartier maakt Joegoslavië wel goals. Nog drie. 5-4. 9 goals, nooit werd er meer gescoord in een EK-match. Een Belg zag het vanop de eerste rij: scheidsrechter Gaston Grandain. Alweer een interessante vaderlandse voetnoot. Grandain is een Brusselaar waarvan het internet niet eens de sterfdatum kent. Volgens Wikipedia is hij vandaag 110.

Zwarte panter

Frankrijk niet in de finale dus. Het Parc des Princes krijgt de Sovjet-Unie en Joegoslavië voorgeschoteld. Er dagen nog geen 18.000 toeschouwers op. Nochtans staat er bij de Russen een beest in doel. De zwarte panter, Lev Yashin. Hij dronk en hij rookte, werkte in een vliegtuigfabriek en vierde ook met het ijshockeyteam van Dinamo Moskou een kampioenstitel. Op schaatsen kon hij het ook. Hij pakte rond de 150 strafschoppen en won als enige keeper ooit de Ballon d’Or. De zwarte panter wordt al snel gevloerd. Door Milan Galic. Later van de Rouches en rode draad in dit stuk. Slava Metreveli maakt gelijk. Het is al maandag als Viktor Ponedelnik in de 113de minuut 2-1 maakt. Ponedelnik. In Moskou is het maandag 11 juli.

