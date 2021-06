EK RETRO. Magisch Frans vierkant met ‘Le Roi Platini’ leidt Frankrijk naar eindzege op EK van 1984

EK voetbalMichel Platini is zoveel meer dan een corrupte, geschorste en beboete bobo. Drie keer winnaar van de Gouden Bal, drie keer topschutter in de Serie A. Platini was de spil van Juventus en won in 1985 de door het Heizeldrama overschaduwde Beker voor Landskampioenen. Een jaar eerder, in 1984, bezorgde hij Frankrijk het EK.

De speler Platini was wat de Italianen een trequartista noemen, een spelmaker die diep loopt. Tussen het middenveld en de defensie van de andere ploeg. ‘In the pocket’, hoor je tegenwoordig vaak maar dat bestaat al sinds Pelé. Platini was van alles. Een numéro dix, kapitein, voetbalbrein en op zijn hoogtepunt een doelpuntenmachine. Hij is sinds 1984 met 9 stuks maker van de meeste goals op een enkel Europees Kampioenschap. Antoine Griezmann is tweede met 6 in 2016. Platini 9 goals in 5 wedstrijden, Griezmann 6 goals in 7 wedstrijden.

Argentinië heeft dan misschien de beste linksvoetigen aller tijden: Maradona en Messi. Frankrijk pronkt met de beste rechterbenen: Platini en Zidane. In Nancy kreeg Platini de bijnaam Peleatini. Later koos men voor uitgesproken duidelijkheid. Michel Platini was ‘Le Roi’, de koning van Frankrijk.

Scifo

België was de vicekampioen van 1980 en had die status op het WK in 1982 niet kunnen waarmaken. Herkansing op het EK van 1984, dan maar. Met Erwin Vandenbergh, net als Vandereycken, Vercauteren, de intussen voor Inter spelende Ludo Coeck en het ongepolijste genie van Enzo Scifo. Maar Guy Thys kan niet op volle sterkte richting EK trekken. Door de Bellemans-affaire ontbreken Eric Gerets, Jos Daerden, Guy Vandersmissen, Theo Poel, Gerard Plessers en Michel Preud’homme. Verder is Luc Millecamps gestopt en Michel Renquin mag van Servette Genève niet komen omdat in Zwitserland de competitie nog niet afgelopen is. Tot daar onze ijzeren defensie.

Enzo Scifo speelde tegen Joegoslavië op het EK zijn tweede interland voor de Duivels. Hij had pas voor België gekozen. Italië had ook gekund. Scifo was toen de jongste speler op een EK ooit. Michel Platini was zijn idool. Na de match tegen Joegoslavië, 2-0 voor België, was de wereldpers unaniem: ze hadden een nieuwe voetbalster gespot. Maar we moesten Frankrijk nog tegenkomen. En Michel Platini zelf...

Op 16 juni wordt België gesloopt door het magische vierkant van Les Bleus. De génération Platini. Jean Tigana. Alain Giresse. Bernard Genghini. Luis Fernández pakte en cours de route de plaats van die Genghini voor nog een extra dosis onoverwinnelijkheid. Het koninginnenstuk is een koning. Le Roi, Michel Platini. Wij zetten daar Vercauteren, Vandereycken, Scifo en Ceulemans tegenover. Grote namen, maar na de match van superieur wonderkind Scifo tegen Joegoslavië pikken de Fransen de jonge Italo-Belg eruit om het grote verschil duidelijk te maken. Scifo werd gewisseld: “Il sort, laissant Michel Platini gagner la bataille des fils d’immigrés Italiens.” Platini won de slag van de Italiaanse migrantenzonen.” Het was een oneerlijke strijd. Die van een 18-jarige tegenover de grote Platini, 29, in de fleur van zijn voetballeven. België-Frankrijk: 5-0, alstublieft. Drie goals van Platini, één van Giresse, één van Fernández. Mét Gerets & co vijf goals maken tegen de Rode Duivels had echt nooit gekund. Mits winst tegen Denemarken kon België nog naar de halve finale – helaas, de Duivels zouden een 0-2 weggeven en met 3-2 verliezen.

Volledig scherm Michel Platini. © BELGAIMAGE

Mislukte vrije trap

Frankrijk moet in de halve finale tegen Portugal. Na 119 minuten staat het 2-2. Jordao en Domergue hebben elk 2 keer gescoord. Dan vindt Tigana Platini. In het heetst van de strijd stopt die de bal en schiet binnen. Hij loopt met de armen gespreid langs duizenden tricolore vlaggen bij de zijlijn. Daar zou hij later spijt van hebben. Hij moest richting Tigana, want daar stond de rest van het team op hem te wachten.

Finale. ‘Two Tribes’ van Franky goes to Hollywood teistert de hitparade. In de clip vechten Reagan en Tsjernenko om de wereldheerschappij. Het is woensdag 27 juni, Parc des Princes, Parijs. Frankrijk komt op voorsprong tegen Spanje. Michel Platini die een vrije trap rechtstreeks binnendraait is niks speciaal. Maar dit was een sisser. Mislukt. Niet hard, niet precies. Luis Arconada pakte de bal uitzonderlijk makkelijk. En toch glijdt het Adidas-leer onder hem door tot tegen het net. Le Roux krijgt 5 minuten voor tijd rood. Bruno Bellone maakt 2-0 in de laatste minuut. Platini was goed, het magische vierkant was goed, heel Frankrijk was goed.

Platini verklaart later: “Als er ieder jaar tussen 1982 en 1986 een WK was geweest dan won Frankrijk 2 keer. Of 3 keer.” Bescheidenheid had geen enkele zin. Zij waren de besten.