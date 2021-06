EK RETRO. Hrubesch leert in 1980 wat scoren is, helaas is dat tegen Belgen

EK voetbal1980. Met Guy Thys als bondscoach speelde België voor het eerst en voor het laatst de finale van een landentoernooi. Die ploeg was dus de beste Duivels-selectie ooit. Het EK werd in Italië gespeeld. Misschien dat dat een verklaring is, want daar hebben ze van verdedigen grote kunst gemaakt. Het doelpuntengemiddelde op het EK van 1976 was 4,75. In 1980 was het 1,92. De Rode Duivels van toen waren heel goed in het voorkomen van doelpunten. Tweede plaats, 4 wedstrijden, 4 gemaakt en 4 tegen. Jammer van die verrekte Horst Hrubesch.

41 jaar geleden won een Belgisch nationaal voetbalelftal zilver. Het goud van de olympische amateurs in 1920 in Antwerpen zet ik buitenspel als ik zeg dat de verloren finale op het EK van 1980 meer waard is dan die olympische overwinning. Ook meer dan de derde plaats in Rusland op het WK in 2018 met Martínez en meer dan die derde plaats in België op het EK in 1972 met Goethals.

Generaties vergelijken heeft weinig zin, maar het is wel interessant. En plezant. Sommigen zullen altijd zweren bij Ceulemans, Gerets, Vandereycken, Meeuws en Pfaff. De meesten van de believers in die generatie zijn wel al met pensioen. Of bijna. Anderen zijn voor altijd fan van Courtois, Kompany, De Bruyne, Hazard en Lukaku. Van de generatie Lukaku heeft er wel nog niet één speler een EK-finale gespeeld. En op de weg ernaartoe heeft de huidige generatie in de eindronde Italië, Engeland of Spanje nog niet moeten uitschakelen.

Van de selectie van Thys hebben er negen spelers opgeteld 17 Europese finales in het clubvoetbal gespeeld. Het zijn feiten. Voor de generatie Hazard wil ik die rekening nog niet maken.

Dat zijn de cijfers. En die zijn in het voordeel van de bende van Thys. Mannen met stoppelbaarden.

De onverzettelijkheid die de leiders van de groep van 1980 uitstralen is legendarisch. De helft van de selectie rookt. Ze blinken uit door hun irritant je-m’en-foutisme, hebben lak aan de voorbeeldfunctie en hun geslof en hangende schouders vallen op. Het is alsof ze permanent ongeschoren en ongewassen zijn. Als ze met hun lijfgeur een match kunnen winnen, zullen ze dat niet laten. Maar als de bal rolt, rechten ze de schouders, gaat het hoofd omhoog en zijn de messen geslepen. Als ze verliezen, zijn er een paar die op de bus naar huis moeten overgeven. Áls ze verliezen.

“Iemand van de gazet”

In Rome, Napels, Milaan en Turijn betwisten 8 landen het zesde Europees Kampioenschap. De competitie loopt nog altijd in kinderschoenen. Er zijn 5 kampioenen: de USSR, Spanje, Italië, West-Duitsland (2x) en Tsjechoslowakije. Behalve de Sovjets zijn die allemaal van de partij. Behalve Tsjechoslowakije zijn ze allemaal tegenstander van de Duivels van ’80.

De geweldige tegenstanders gaan voor de bijl, één voor één. 1-1 in Turijn tegen Engeland. 2-1 in Milaan tegen Spanje. 0-0 in Rome tegen Italië. België wint de groep. Eén doelpunt meer gemaakt dan Italië. Je zwelt van glorie door de reputatie van de vermorzelde oppositie. Clemence, Zoff, Asensi, Santillana, Altobelli en Keegan liggen eruit. Italië zou twee jaar later wereldkampioen worden.

1980. We leven een eenvoudiger leven. Had iemand toen al ooit van portretrecht gehoord? Neen. Was het hele land gek, stond het op zijn kop als de Rode Duivels op het EK een match tegen Spanje in Milaan wonnen? Neen. De verbondenheid met die spelers was wat ze was. Ze werden niet geclaimd, opgepompt en geleefd door agents, marketeers & press officers. Er zat nog geen verdienmodel achter het voetbal en de voetballers. In 1980 en nog een jaar of 10, 15 daarna kon je ze ook nog gewoon bellen. Thuis, op hun vast nummer van de PTT. Je kreeg dan de heer des huizes zelf aan de telefoon of zijn vrouw. Of een kind: “Pa-paaaa? Telefoon! Iemand van de gazet.”

Was het voetbal ook anders? Ja. Duizend keer ja. Minder soepel, minder schwung, swing, snelheid, kracht en uithoudingsvermogen. Terugspelen was nog toegelaten. Pfaff mocht de bal gewoon oprapen, ermee rondlopen mits hij een paar keer botste als een basketter. Hij kon hem rollen tot bij Meeuws en hem dan gewoon terugkrijgen en weer oprapen. Tijdwinst was een kunst, de buitenspelval ook. Het publiek werd er niet meteen gek van. Je kon als Belg al eens partij kiezen voor een ander land. Omdat die aanvallender speelden, meer goals maakten en omdat hun spelers je meer lieten genieten. Het kon ook omdat je op Twitter niet meteen landverrader genoemd werd.

Paola en Pertini

Dus, zo zat het voetbal in elkaar. In Rome, op de finaledag, zit onze prachtige Prinses Paola naast de Italiaanse president Sandro Pertini die eigenlijk voor een match van Italië had gereserveerd. Het zijn helaas voor hem de West-Duitsers die tegenover de Belgen staan

Eerst scoort Hrubesch. Bernd Schuster loodst hem door de Belgische laatste linie. René Vandereycken klopt Schumacher vanop de stip en maakt het enige Belgische doelpunt ooit in een finale met allure. De overtreding op Swat Van der Elst was buiten de rechthoek. Twee minuten voor tijd. Corner Rummenigge en Horst Hrubesch kopt zijn tweede doelpunt tegen de touwen. Hrubesch, 29 dan al, had tot die dag nog nooit gescoord voor zijn land.

West-Duitsland 2, België 1. Om dat snel te evenaren moeten de moderne Duivels Wembley halen. Het begint daar om 21u op zondag 11 juli. Walter Meeuws wordt dan 70 en we herdenken de Guldensporenslag. Tiens, winnen van Frankrijk op die dag, is dat iets?

