EK-REPORTAGE. Met de bus naar Kopenhagen, waar winnen voor Eriksen het hoogste goed is: “Kijken nu al uit naar minuut 10”

In Kopenhagen geraken, had veel voeten in de aarde en dan heb ik het niet over het feit dat onze bus tijdens een tussenstop onzacht in aanraking kwam met een vrachtwagen, maar over de rigoureuze restricties in Denemarken. Maar daarover straks meer, want we spoelen even vooruit naar het moment waarop we al in Kopenhagen zijn. Hoe corona, waar corona: in de Deense hoofdstad draagt een absolute minderheid mondmaskers, zelfs binnen zijn de mondkapjes grotendeels verleden tijd. Koning Voetbal dicteert de wet, waarbij de immer realistische Denen vrezen dat België straks te sterk zal zijn, al hopen ze te kunnen verrassen.