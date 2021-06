EK-QUIZ. Herken jij de Belgische en Italiaanse voetbalgrootheden in stickervorm? Speel mee en maak kans op een EK-album van Panini!

Rode Duivels Portugal-coach Santos: “We hebben onterecht verloren”

28 juni Uittredend Europees kampioen Portugal domineerde gisteren grote delen van de partij in de achtste finales van het EK voetbal tegen de Rode Duivels , maar verloor uiteindelijk met 1-0. De Portugese bondscoach Fernando Santos, die Portugal in 2016 ook al naar de Europese titel leidde, vond het resultaat "onjuist". "Maar dat is voetbal", liet hij optekenen.