Een wereldgoal en een cruciale penaltymisser van ex-RSCA’er Mitrovic: Noord-Macedonië, Hongarije, Slovakije en Schotland naar EK na avond vol suspense

Schotland is er voor het eerst sinds 1996 nog eens bij op een EK. De Britten wonnen hun play-offwedstrijd in Servië na penalty’s nadat de reguliere wedstrijd op 1-1 was geëindigd. Schotland had lange tijd de beste papieren na een vroege goal in de tweede helft van Ryan Christie. Servië sleepte in extremis nog verlengingen uit de brand na een goal in blessuretijd van Luka Jovic. De Real-aanvaller werkte een corner in doel en gaf zijn land zo nog hoop op het eindtoernooi. Toen de verlengingen geen winnaar konden aanwijzen, moesten penalty’s de twee landen scheiden. Ook daar was het bijzonder spannend: de eerste acht elfmeters gingen er allemaal in. Tot Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) zich achter de bal zette. De aanvaller stuitte op doelman Marshall en zo trekt Schotland komende zomer naar het EK. Ze komen terecht in groep D met Engeland, Kroatië en Tsjechië.

Mitrovic zag z'n elfmeter gestopt door Marshall, Servië mist daardoor het EK.

Slovakije doet het in de verlengingen

Net als vier jaar geleden is ook Slovakije er straks weer bij op het EK. De Slovaken kwamen in Belfast op voorsprong dankzij een schuiver van Kucka. De buit leek binnen, maar de Noord-Ieren kwamen twee minuten voor het einde op gelijke hoogte dankzij een eigen doelpunt van Inter-verdediger Skriniar. In de verlengingen klaarde invaller Duris (110.) alsnog de klus voor de Slovaken met een fraai afstandschot. Patrik Hrosovsky (Racing Genk) viel bij Slovakije na 65 minuten in. Het is voor het team van bondscoach Stefan Tarkovic het tweede EK op rij. Slovakije komt op het EK terecht in groep E met Spanje, Zweden en Polen.

Michal Duris bezorgde Slovakije de EK-kwalificatie in de verlengingen.

Hongarije in groep des doods na late ommekeer tegen IJsland

Hongarije verzekerde zich op de valreep van een EK-deelname. De Hongaren stonden twee minuten voor tijd nog 0-1 achter in het beslissende play-offduel, maar keerden de situatie nog om en wonnen met 2-1. Voormalig Standard-speler Loic Nego zorgde twee minuten voor tijd voor de Hongaarse gelijkmaker en Salzburg-aanvaller Dominik Szoboszlai beslechtte het lot van de IJslanders twee minuten in blessuretijd na een fantastische solo en een heerlijk afstandschot.

IJsland was al na elf minuten op voorsprong gekomen na een vrijschopdoelpunt van Gylfi Sigurdsson, na een flater van de Hongaarse doelman Gulacsi. Bij IJsland stonden Birkir Bjarnason (ex-Standard) en Alfred Finnbogason (ex-Lokeren) aan de aftrap. Ari Skulason (Oostende) en Sverrir Ingason (ex-Lokeren) vielen in. Het is voor Hongarije de tweede EK-deelname op rij. Op het vorige EK, in 2016 in Frankrijk, sneuvelden de Hongaren in de achtste finales tegen de Rode Duivels (0-4). Hongarije komt volgende zomer op het EK terecht in de loodzware poule F met titelverdediger Portugal, wereldkampioen Frankrijk en Duitsland.

Volledig scherm © REUTERS

Noord-Macedonië is er voor het eerst bij na wereldgoal Pandev

Noord-Macedonië heeft zich eerder op de avond voor het eerst in zijn geschiedenis geplaatst voor het EK. Het versloeg op bezoek in Tbilisi in de finale van de play-offs in divisie D Georgië met 0-1. Noord-Macedonië speelt volgende zomer op het EK in poule C tegen Nederland, Oostenrijk en Oekraïne. Goran Pandev was de matchwinnaar in Tbilisi. De 37-jarige speler van Genoa schonk zijn team in de 56ste minuut de zege. Bij Georgië begon Tornike Okriashvili (ex-KRC Genk) in de basis. Voor Noord-Macedonië viel Charleroi-speler Gjoko Zajkov in het slot in, net als Ivan Trickovski (ex-Waasland Beveren en -Club Brugge). Aleksandar Trajkovski (ex-KV Mechelen en -Zulte Waregem) bleef op de bank.

Goran Pandev.

Rode Duivels al zeker van hun groep

Voor de Rode Duivels hebben de resultaten van de play-offs geen gevolgen voor het EK. De Belgen nemen het in groep B op tegen Rusland, Denemarken en Finland. Ook de samenstelling van groep A (met Italië, Zwitserland, Turkije en Wales) ligt al vast. Italië en Turkije openen vrijdag 11 juni het EK in Rome, de finale wordt zondag 11 juli in het Wembleystadion in Londen gespeeld.

Naast play-offs werden ook nog enkele oefenwedstrijden gespeeld. Daarbij hield Engeland een goede generale repetitie gehouden voor het belangrijke Nations League-duel van zondag in Leuven tegen de Rode Duivels. De Engelsen wonnen de derby tegen Ierland met duidelijke 3-0 cijfers. Een kopbaldoelpunt van Harry Maguire (18.), een lage schuiver van Jadon Sancho (31.) en een penaltygoal van Dominik Calvert-Lewin (56.) volstonden voor de overwinning.

Sancho, Calvert-Lewin en Mings.