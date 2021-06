Een rijzende ster en ‘Griekse’ ingenieur: wat u nog moet weten over Portugal

EK voetbalOké, hij scoorde de twee penalty’s tegen Frankrijk en maakte vijf van de zeven goals op dit EK. Hij is dé ster. Alles draait om Ronaldo. En toch is Portugal, de tegenstander van de Rode Duivels op het EK in de achtste finales, meer dan enkel Cristiano.

Fernando Santos: De ‘Griekse’ Ingenieur

Fernando Santos is de 66-jarige bondscoach van Portugal. Als voetballer was hij een bescheiden linksback die al op 33-jarige leeftijd z’n schoenen aan de haak hangt. Op dat moment heeft hij zijn bijnaam, ‘de Ingenieur’ al te pakken, omdat hij afgestudeerd is aan de universiteit van Lissabon. Bij Estoril, waar hij stopte met voetballen, begint zijn trainerscarrière. Tien jaar later is hij trainer van Porto, op drie jaar tijd pakt de club onder zijn vleugels de landstitel, twee bekers en een kwartfinale in de Champions League. Daarna begint zijn Grieks avontuur. Hij coacht AEK en Panathinaikos en tussendoor traint hij ook Benfica en Sporting. In 2010 wordt hij bondscoach van Griekenland waarmee hij op EURO 2012 de kwartfinales bereikt, op het WK in Brazilië gaan ze er pas uit na penalty’s in de achtste finales. Daarna roept het thuisland weer en wordt hij bondscoach van Portugal. Hij leidt de Seleção op het EK in Frankrijk naar een eerste Europese titel, in 2019 wint Portugal ook de Nations League. Santos mikt ook nu op het allerhoogste.

Sterrenparade

Hij doet dat met een 4-3-3 die in elke linie uitpuilt van het talent. In doel staat de onvermoeibare Rui Patricio, al meer dan 10 jaar doelman van de Seleção. Voor hem City-ster Rúben Dias (meer over hem hieronder), met naast zich meubelstuk Pepe. Op de flanken: Semedo of Dalot bij afwezigheid van de Covid-positieve João Cancelo, en Guerreiro. De Portugese Witsel is Danilo Pereira, waarna het offensieve geweld losbarst. Of wat dacht u van Bruno Fernandes (tegen Frankrijk nog op de bank!), João Moutinho, Renato Sanches, Ruben Neves, Bernardo Silva, Diogo Jota,... Een ware sterrenparade, die desondanks allemaal nog steeds in de schaduw van CR7 staan.

Volledig scherm Fernando Santos © Photo News

Rijzende ster: Rúben Dias

Dé centrale verdediger van Portugal is naast ervaren rot Pépé Rúben Dias. Bijna 70 miljoen euro betaalde Manchestere City aan Benfica voor de nu 24-jarige diamant, die het voetballen leerde van z’n twee jaar oudere, maar veel minder getalenteerde broer Ivan, aan de slag bij de bescheiden Portugese derdeklasser Oriental. In geen tijd werd Dias Pep’s ideale pion achterin, de patron in de defensie van de landskampioen. Dat Guardiola voor het eerst in tien jaar nog eens in een Champions Leaguefinale stond, was ook in grote mate dankzij Dias, in de jeugd nota bene een spits. Duelkracht, rust aan de bal, uitzonderlijke vista: Dias heeft het allemaal. Dat bewees hij in de gewonnen Nations League en toont hij nu ook op dit toernooi. Nu al een van de beste centrale verdedigers ter wereld, binnen enkele weken ook Europees kampioen?

Bijna unieke dubbel?

Back-to-back. Portugal is na de kwalificatie weer een stap dichter bij een bijzondere dubbel. Spanje is het enige land dat er tot nog toe in geslaagd is om zijn Europese titel te verlengen. Ze deden dat in 2008 en 2012. West-Duitsland verzamelde tussen 1972 en 1980 drie finaleplaatsen op rij, ook een record. Wist u dat Portugal in 2016 in de succesvolle jacht op de Europese titel slechts één wedstrijd wist te winnen in de reguliere speeltijd? In de groepsfase werd drie keer gelijk gespeeld, nadien wonnen ze twee keer na verlengingen en één keer met strafschoppen. Dat ze dit EK al verloren van Duitsland en gelijkspeelden tegen Frankrijk, hoeft dus niets te betekenen.

Volledig scherm Ruben Dias © Photo News

