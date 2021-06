Duitsland ontsnapt door het allerkleinste gaatje: Goretzka behoedt Mannschaft met late gelijkmaker voor (nieuwe) afgang

EK VoetbalDuitsland is maar nét aan de uitschakeling ontsnapt op de laatste speeldag in groep F, de zogenaamde de ‘groep des doods’ van dit EK. De Mannschaft kwam tot twee keer toe op achterstand tegen een moedig Hongarije, maar met een late goal sleepte de ingevallen Goretzka toch een 2-2-gelijkspel uit de brand. Dat levert Duitsland de tweede plek op. Frankrijk is groepswinnaar en Portugal (en tegenstander van de Rode Duivels in de 1/8ste finales). Voor Hongarije zit het toernooi erop.

Voor de aftrap was voetbal even bijzaak in een groter verhaal. In en rond de Allianz Arena was de regenboogvlag alomtegenwoordig, nadat de UEFA niet wilde dat de Duitse voetbaltempel voor de gelegenheid in regenboogkleuren zou worden gehuld. De Europese voetbalbond wilde niet weten van een “politiek statement” tegen een wet die onlangs werd aangenomen in het Hongaarse parlement. Die wet verbiedt het om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ‘promoten’ onder jongeren tot 18 jaar.

Er kwam veel protest, ook tegen de UEFA, en vlak voor de aftrap in München liep er tijdens het Hongaarse volkslied zelfs een man met een regenboogvlag het veld op. Maar niet veel later ging de bal dus toch aan het rollen.

De Duitsers begonnen goed op eigen veld en Kimmich kreeg meteen een kansje. Maar Hongarije was niet onder de indruk. Er was eerst een kansje voor Sallai en in de elfde minuut klommen de bezoekers zelfs op voorsprong. Adam Szalai, in Duitsland aan de slag bij Mainz, kopte raak. Hummels en Ginter zagen er bij die fase niet goed uit en de Mannschaft had een probleem. Tegen Portugal en Frankrijk bewees Hongarije immers dat het een stevige organisatie kan neerpoten.

Volledig scherm Adam Szalai scoorde de 0-1. © EPA

In de striemende regen kopte Hummels nog op de lat en Ginter trapte van dichtbij in de armen van Gulacsi. Maar verder kwamen de mannen van ‘Jogi’ Löw ook niet. De Duitsers zaten in vieze papieren bij rust.

Löw wisselde niet bij rust en het bleef wachten op goeie kansen voor de Duitsers. Er was een kansje van Havertz, maar de spitsen van de Mannschaft waren onmodig. Dan help ík maar een handje, dacht Gulacsi. De keeper mepte naast de bal, waardoor Hummels op doel kon koppen. Havertz gaf voor de zekerheid nog een ultiem tikje: 1-1.

Een zucht van verlichting ging door de Allianz Arena, maar de vreugde was van korte duur. Duitsland, en vooral de zéér matige Sané, stond nog te slapen na de aftrap en Schäfer profiteerde. Hij werkte de 1-2 voorbij Neuer en Löw voelde de bui al hangen.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

De tijd tikte weg in het nadeel van Duitsland, dat enkel kon dreigen via Kroos. Werner en Müller moesten mee het verschil helpen maken, maar het was uiteindelijk een andere invaller die dat deed. Goretzka kon vanaf de rand van de zestien trappen en via een Hongaars been ging da bal in doel. 2-2 en Duitsland plots tweede in de groep. Een derde keer lieten Kroos en co zich uiteindelijk niet meer verrassen. In de 1/8ste finale volgt nu een duel met Engeland.

Volledig scherm © AFP

