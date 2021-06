Duitsland, “dat zéker een gevaarlijke outsider is”, doorgelicht: “De terugkeer van Müller zal veel invloed hebben”

EK VoetbalEr is al behoorlijk wat gezegd en geschreven over de Rode Duivels , maar de concurrentie op het EK is natuurlijk niet van de poes. In aanloop naar het toernooi neemt HLN.be de voornaamste tegenstanders van de Belgen onder de loep, bijgestaan door een kenner van het land. Vandaag laat Nico Van Kerckhoven, die zeven jaar in de Bundesliga speelde, zijn licht schijnen op Duitsland.

Volledig scherm Nico Van Kerckhoven (links) scoort in het shirt van Schalke. Hij speelde er van 1998 tot 2004. © EPA

Waarom moet je naar Duitsland kijken?

“Duitsland begint misschien niet als topfavoriet aan het EK, maar hun verleden maakt dat je toch uitkijkt naar hun matchen. Je moet er altijd rekening mee houden. Men zegt niet voor niets nog altijd dat je met Duitse teams en de Mannschaft pas klaar bent als de ref afgefloten heeft. Dat zal ook dit toernooi niet anders zijn. Ook al spreekt iedereen over Portugal en Frankrijk - met wie ze in de groep zitten - als topfavorieten, Duitsland is zéker een grote outsider.”

Waarom moet je niet naar Duitsland kijken?

“’t Is de laatste tijd toch heel woelig geweest bij de Mannschaft. Bondscoach Joachim Löw krijgt al sinds het WK in 2018 bakken kritiek over zich heen. De band tussen trainer en spelers is ook niet meer optimaal. Dat het nu al zeker is dat Löw na het EK plaats maakt voor Flick, zal daar niet bevorderlijk voor zijn. Löw dwingt nog maar weinig gezag af. In die context plaats ik ook zijn knieval voor Hummels en Müller, die hij eigenhandig afgeserveerd had. De druk van buitenaf en de media werd te groot. Al ben ik wel overtuigd van de meerwaarde van iemand als Müller. Hij kan de jongeren bijstaan.”

Volledig scherm Löw kwam terug op zijn beslissing en riep Hummels en Müller weer bij de nationale ploeg. © Pool via REUTERS

Waar ligt de sterkte van de ploeg?

“In aanvallend opzicht baadt Duitsland in weelde. Werner en Havertz hebben de Champions League gewonnen met Chelsea, Sané en Gnabry zijn vaste waarden bij Bayern München. En dan is er nog ouwe rot Müller. Er zijn veel mogelijkheden zonder kwaliteitsverlies. Vooraan zie ik het positief in, Duitsland maakt makkelijk een doelpunt.”

Waar ligt de zwakte van de ploeg?

“Waar het vooraan uitpuilt van de kwaliteit, is het in de verdediging toch wel behelpen. Hummels is een ervaren pion, maar zijn prestaties zijn vrij wisselvallig. Hij heeft aan snelheid ingeboet. Ook van iemand als Süle ben ik zeker geen fan. Er is natuurlijk wel Neuer in doel, voor mij de keeper van de eeuw, maar de mensen voor hem zijn veel minder betrouwbaar. Tegen mannen als Mbappé en Ronaldo zullen ze in de groepsfase veel moeilijkheden hebben.”

Quote Youri Tielemans lijkt me een kandidaat om ‘speler van het toernooi’ te worden. Hij zou dit EK helemaal kunnen ontploffen Nico Van Kerckhoven

Wie wordt de revelatie van de ploeg?

“Ik ben een fan van Thomas Müller. Nu hij er na drie jaar weer bij is, zal hij sowieso een grote rol spelen in het Duitse verhaal. Als Duitsland straks goed presteert, mag je erop rekenen dat Müller zijn aandeel zal hebben. Zelfs als invaller en buiten het veld kan hij een enorme motivator zijn en jongeren begeleiden. Duitsland heeft wel heel wat jongens die op het hoogste niveau spelen, maar een groot toernooi is toch nog iets anders. Müller is iemand die alles gezien en meegemaakt heeft.”

Volledig scherm De Duitse typeploeg. © HLN

Wie wordt Europees kampioen?

“Frankrijk is natuurlijk de grote favoriet, maar ik wil twee andere landen niet vergeten. Ik heb Italië hoog zitten. Ze zijn aan een uitstekende reeks bezig, er loopt veel aanvallend geweld rond en achterin spreekt de ervaring met Bonucci en Chiellini. En dan zijn er natuurlijk de Rode Duivels. Ze zijn er zeker klaar voor, maar er mogen in de knock-outfase geen twee grote namen ontbreken. Dan heb ik het over Courtois, Witsel, De Bruyne, Hazard en Lukaku. Niemand zal tevreden zijn met een ‘gewone’ finaleplaats. Het is tijd om te oogsten.”

Wie valt uit de toon?

“Ik kijk uit naar de prestaties van Nederland. Er wordt niet veel positiefs over hen gezegd, maar ik wil niet meteen gezegd dat ze zullen falen. Misschien krijgt Spanje het door de coronagevallen wel moeilijk. Zij zijn een groot vraagteken. Spanje kan zowel aangenaam als negatief verrassen.”

Wie wordt topschutter?

“De topschutter zal wellicht meegaan tot de finale. En dan zijn alle ogen gericht op ploegen als Frankrijk en België. Ik ga voor Lukaku, Benzema of Mbappé.”

Wie wordt de beste speler van het toernooi?

“Laat ons hopen op een Belg. Kevin De Bruyne lijkt me de meest evidente keuze, zeker na zijn schitterend seizoen bij Manchester City. En zelfs Youri Tielemans lijkt me een kandidaat. Hij zou dit EK helemaal kunnen ontploffen. Uiteraard kunnen ook potentiële finalisten als Frankrijk en Italië de speler van het toernooi afleveren.”

Zelf je EK-ploeg samenstellen? Speel mee met het Gouden EK en maak kans op talloze speeldagprijzen.

Speel mee met het Gouden EK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Bondscoach Joachim Löw. © Pool via REUTERS