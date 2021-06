“Drink water”: Cristiano Ronaldo neemt tijdens opmerkelijk moment flesjes van EK-sponsor Coca-Cola weg

Ronaldo staat gekend om zijn strikt dieet. 36 is hij intussen, dan is frisdrank uit den boze als je op die leeftijd nog wil schitteren op het allerhoogste niveau. Hij wordt de eerste speler die op vijf EK’s speelt. In 2004 maakte hij zijn debuut in eigen land en in 2008, 2012 en 2016 was hij ook van de partij. “Het team is voorbereid en wat ik echt wil, is goed beginnen. De eerste wedstrijd winnen is cruciaal. Hongarije is een goed team met de fans aan hun kant, maar het belangrijkste is dat er mensen in het stadion zijn. We willen van de wedstrijd genieten.”