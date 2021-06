Drama voor Nederland: uitgekookt Tsjechië slaat oranje droom aan diggelen

EK voetbalDe rode loper naar de halve finale lag uitgerold voor Oranje, maar uiteindelijk stak er een flinke Tsjechische kei onder waar de elf van Frank de Boer grandioos over struikelden. Een rode kaart voor Matthijs De Ligt luidde de aftocht van Nederland in. Holes en Schick maakten het af voor een oerdegelijk Tsjechië.

Als kinderen in een snoepwinkel begonnen beide teams aan hun eerste wedstrijd sinds lang in een vol stadion. Opgezweept door opvallend veel Oranje in de tribunes van de Puskas Arena brandde de partij los en daar was hij weer, Denzel Dumfries. Opnieuw was hij de meest dreigende man in het Oranje. Als er één ding alvast zeker is op dit toernooi, is dat Dumfries zijn plekje als rechtsachter in het elftal van dit EK al kan worden ingevuld. Wat er ook nog zou gebeuren. Vlak voor de eerste drankpauze – de thermometer stond in Boedapest op 31 graden - dook ook Tsjechië voor Stekelenburg op. Soucek kon koppen, maar De Ligt deed net voldoende om hem het scoren te beletten.

Na het hydratatiemomentje leek het wel of elke vorm van naïviteit en impulsiviteit overboord gegooid werd. De partij ging hermetisch op slot aan beide kanten. Voor bevliegingen was er geen plek meer. De boel dichttimmeren dus en daar waren de Tsjechen zonder meer het meest bedreven in. Bij Oranje werd niemand meer in stelling gebracht. De Nederlandse defensie beleefde wel nog een schrikmomentje toen Barak vrij kon uithalen, maar De Ligt stak er nog net een teen tussen.

Malen mist opgelegde kans

Met een verfijnde tik leek Depay meteen in de tweede helft Malen op weg te zetten naar de 1-0, maar Vaclik liet zich niet omspelen. Zo verprutste de spits van PSV de beste kans van de match. Dat moment kreeg voor de Nederlanders een nog zuurdere nasmaak toen De Ligt werd uitgesloten. De verdediger gleed uit en Schick leek er alleen vandoor te kunnen. De Ligt speelde de bal bewust met de hand en na tussenkomst van de VAR veranderde de ref zijn initiële gele kaart in een rode. De Boer bracht meteen Promes voor Malen. Tsjechië drukte Nederland terug en werd opnieuw de angstgegner waarvan Oranje maar twee keer kon winnen in de laatste zeven onderlinge duels. Zelfs Frenkie de Jong kon geen rust meer brengen en ging op zoek naar een zwemtechniek om het hoofd boven water te houden. Het onvermijdelijke gebeurde toen Kalas een hoekschop voor doel kopte en Holes binnen knikte.

Frank de Boer aan zet. Hij trommelde Weghorst op als koevoet en dropte de spits naast Depay. Het bleef echter helemaal op slot bij de Tsjechen. Op het moment dat bij Oranje ook Timber en Berghuis klaar stonden om in te vallen, besliste Schick de partij met de 0-2. Het zag er nochtans allemaal zo mooi uit. De nakende tegenstanders leken haalbaar voor Nederland. “Als we de halve finale halen, hebben we het goed gedaan, maar het doel is de finale halen”, zei De Boer daags voordien nog. Niet dus. Oranje groeide in de groepsfase nog in het toernooi, maar druipt nu dus moedeloos af. Tsjechië dat vooral uitblonk in het neutraliseren van Oranje, mag naar Baku waar Denemarken in de kwartfinale wacht.

