Domper voor Zweden: Ibrahimovic mist EK voetbal door knieblessure

EK Voetbal UEFA benadrukt dat EK zoals gepland doorgaat in 12 gaststeden, beslissing over publiek valt in april

27 januari Het Europees kampioenschap voetbal gaat voorlopig door zoals gepland, met 12 gaststeden. Vanwege de coronapandemie gingen er nochtans stemmen op om het toernooi in één land te organiseren. Of er publiek in de stadions zal toegelaten zijn, is nog niet zeker.