"Dit is een schande. Makkelie en zijn assistenten hebben er een teringzooi van gemaakt”

EK voetbalIn Engeland sprak (bijna) niemand hem er op aan, maar vrijwel overal daarbuiten werd schande gesproken over de beslissing van Danny Makkelie om de Three Lions in de verlenging van de halve finale tegen Denemarken een strafschop te geven. Daardoor boekte Engeland een plek in de finale van zondag tegen Italië. ‘Shame on Team Makkelie!’

Wilfred Genee en vooral Johan Derksen lieten er in ‘De Oranjezomer’, een voetbaltalkshow van Veronica Inside, alvast geen gras over groeien. “Dit is een schande", zegt Derksen. “Makkelie en zijn assistenten hebben er een teringzooi van gemaakt.”

Jason Cundy, oud-speler van Chelsea, verwoordde het Engelse sentiment over de strafschop voor Raheem Sterling waarschijnlijk het best. “Was het een schwalbe? Ja. Vond ik het een strafschop? Nee. Kan me dat iets schelen? Tó-táál niet!”

Maar dat was Engeland. In de rest van de wereld kregen Makkelie en zijn staf er flink van langs.

Poll Was penalty Engeland terecht? Ja

Nee Was penalty Engeland terecht? Ja (13%)

Nee (87%)

José Mourinho had vannacht bij het Engelse voetbalprogramma talkSPORT maar drie woorden nodig om het besluit van Makkelie in perspectief te plaatsen. “Denemarken is bedrogen.” De kersverse trainer van AS Roma snapte niets van het besluit van Makkelie, die vlak voor het einde van de eerste helft van de verlenging naar de stip wees nadat Raheem Sterling onderuit was gegaan na een heel lichte aanraking met Joakim Maehle en Mathias Jensen.

“Laat ik één ding zeggen: Engeland heeft verdiend gewonnen", zei Mourinho. “Engeland is een beter team dan Denemarken en Engeland staat verdiend in de finale. Maar dit was absoluut geen strafschop. Nooit. Deze beslissing van de scheidsrechter, op dit niveau, ik begrijp er niets van. Maar nog minder begrijp ik van de VAR, die de scheidsrechter niet even naar het scherm roept. Dit was geen penalty! Denemarken is bedrogen.”

Mourinho kreeg steun uit de hele wereld. Arsène Wenger, oud-trainer van Arsenal, sloot zich bij de vele criticasters aan. Als analist van beIN Sports, een tv-zender uit Qatar, had de Fransman met veel verbazing gekeken naar het strafschopincident. Van duidelijk contact was geen sprake. Makkelie wees desondanks naar de stip en de videoarbiters achter de tv-schermen, Pol van Boekel en Kevin Blom, zagen geen reden om die beslissing te wijzigen. Harry Kane schoot Engeland — overigens via een rebound — naar de EK-finale.

“Geen strafschop. Klaar!”, zei Wenger. “Maar ik begrijp niet waarom de VAR in situaties als deze de scheidsrechter niet naar het scherm roept. Op zo’n moment moet de arbiter absoluut zeker van zijn beslissing zijn, voor honderd procent. Nu heeft de VAR zijn collega en landgenoot in de steek gelaten.”

Het regende sneren naar Makkelie en de VAR. De Spaanse radiozender COPE: “Jammer van de scheidsrechter, en vreselijk dat de VAR hem niet verbetert.”

Kenneth Perez, Deen en analist bij de NOS, kwam na het duel met twee korte tweets. "Hans Anders voor Team Makkelie”, twitterde de oud-speler van onder meer Ajax, PSV en AZ. en ook: “Engeland terecht naar de finale, maar shame on Team Makkelie.”

De kritiek was niet alleen serieus. Als variant op de Engelse leus Football is coming home kwamen veel fans met It’s diving home, verwijzend naar de schwalbe van Sterling.

De boosheid droop er ook van af bij de Deense bondscoach Kasper Hjulmand, die (uiteraard) steun kreeg in de Deense media. “Dat dit duel zo beslist wordt, maakt me boos. Ik heb de internationale pers gelezen, het was een strafschop die niet toegekend had mogen worden. We zijn erg teleurgesteld. Het was geen penalty.”

Sterling: “Absoluut een penalty”

Volgens Raheem Sterling nam Makkelie de juiste beslissing. “Het was absoluut een penalty”, zei de aanvaller van Manchester City. “Ik ging het strafschopgebied in en hij strekte zijn been uit, waardoor ik viel.”