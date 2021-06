Denen proberen na drama met Eriksen draad weer op te pikken: “Maar voor sommigen zal België te vroeg komen”

EK VoetbalWat boeit voetbal nog als je ploegmakker en vriend de dood in de ogen gekeken heeft. Dat gevoel overheerst in de Deense selectie na het hartfalen van Christian Eriksen . Vanaf vandaag doen ze een poging om de draad weer op te pikken. “Ik weet niet wie donderdag mentaal in staat zal zijn om te spelen tegen België”, aldus Deens bondscoach Kasper Hjulmand.

‘En Del Af Noget Storre’, ‘Onderdeel van iets groters’. De slagzin waarmee de DBU - de Deense voetbalbond - de hype rond dit EK wilde aanwakkeren kreeg zaterdagavond een extra dimensie. Deense teamarts Morten Boesen bevestigde op een persconferentie dat ze Christian Eriksen “even kwijt waren, maar dat ze hem hebben teruggehaald met één elektrische schok en hartmassage”. Na een onwezenlijke dag stortten een aantal spelers van de Deense selectie volledig in bij aankomst in Marienlyst Strandhotel in Helsingør, het vaste resort voor de Deense nationale ploeg tijdens dit EK. “Ik kan op dit moment niet zeggen welke spelers de komende donderdag mentaal in staat zullen zijn om die wedstrijd tegen België te spelen”, zei bondscoach Kasper Hjulmand.

Quote Christian zei dat hij zich eigenlijk niets meer kon herinneren van het voorval. En dat hij klaar is om terug te keren in de groep. Hij is pas echt gelukkig als hij een bal aan de voet heeft, maar dat zal nog even moeten wachten. Deens bondscoach Kasper Hjulmand

“Daarvoor is het op dit moment veel te vroeg. Bij aankomst in het hotel zaterdagavond hebben we geprobeerd om iets te eten en nadien kregen we ondersteuning van een team van vier psychologen. Er is heel veel gepraat, iedereen heeft de kans gehad om zijn emoties te uiten. Dat was heel heftig, maar dan zie je nog maar eens hoe open deze groep kan zijn tegenover elkaar. Er zijn spelers die gepraat hebben over een persoonlijk verlies in hun leven, dierbaren die zij de voorbije jaren verloren hebben en het verwerkingsproces. Omdat die herinneringen plots weer naar boven kwamen. Achteraf bekeken hadden wij die wedstrijd tegen Finland nooit mogen hervatten. We hadden de bus moeten opstappen en naar het hotel gaan. Het was verkeerd om die beslissing bij de spelers te leggen. Op het moment dat ze moesten beslissen vocht hun vriend voor zijn leven.”

Volledig scherm Bondscoach Kasper Hjulmand. © AFP

Rode Duivels

Ook gisterochtend kon de ploeg rekenen op de nodige bijstand. “Zij die nood hadden aan een gesprek hebben daar opnieuw de kans toe gekregen. Elk individu is anders, iedereen verwerkt een trauma op een andere manier. Joakim Maehle en Martin Braitwhaite waren de jongens die het dichtst bij Christian stonden op het moment dat het gebeurde. Zij hebben zijn ogen gezien, zijn blik, de paniek bij iedereen. Die aaneenschakeling van dramatische momenten verwerk je niet op één, twee, drie. Daar moet tijd overgaan en die tijd zullen we onze spelers geven. Sommigen zullen hier kracht uit putten, uit het besef dat ze donderdag tegen België voor Christian zullen spelen. Voor anderen komt donderdag te vroeg, dat weet ik nu al.”

De groep kreeg wel een morele boost na de ‘conferencecall’ vanuit het Rigshospitalet met Christian Eriksen. “Je kunt pas echt verder als je weet dat hoe goed gaat met Christian, het was goed voor de spelers omdat van hemzelf te horen. Ze weten dat hij aan de beterhand is. Het was ook typerend voor Christian dat hij meteen aan ons vroeg hoe het met óns ging. Hij is meer bezorgd over de toestand van de spelersgroep dan over zichzelf. Christian is een geweldige voetballer, maar ik vind hem nog mooier als mens. Hij zei dat hij zich eigenlijk niets meer kon herinneren van het voorval. En dat hij klaar is om terug te keren in de groep. Christian is pas echt gelukkig als hij een bal aan de voet heeft, maar dat zal nog even moeten wachten.”

Vanaf vandaag proberen de Denen de draad weer op te pikken. Business as usual, hoe moeilijk dat ook zal zijn. “Vanaf nu proberen we zoveel mogelijk terug te vallen in onze routine. We zullen die wedstrijd tegen België zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. Wat dat sportief zal opleveren weet ik niet, maar dat dit voorval het team en het land nog dichter bij elkaar heeft gebracht is zeker.”

Lees ook: