Denemarken maakt indruk en plaatst zich als eerste voor de kwartfinales op dit EK

EK voetbal Betrapt: Poolse doelman Szczesny steekt sigaret op avond voor de match tegen Spanje

23 juni Wojciech Szczesny (31) kon het als fanatiek roker opnieuw niet laten. Maar deze sigaret had hij beter op zak gehouden en krijgt mogelijk een staartje. In officiële Poolse outfit werd hij de voorbije zaterdag al rokend gefotografeerd, de avond voor de match tegen Spanje op het EK. De keeper van Juventus had zijn eigen pakje mee en stak de sigaret ook op in het bijzijn van zijn ploeggenoten. Szczesny keepte enkele uren later een goeie match en hield met Polen in Sevilla Spanje op een draw (1-1). Als doelman van Arsenal werd hij ook al twee keer betrapt met een sigaret in de mond. In 2015 kreeg hij er nog een boete van 20.000 euro voor toen hij rookte in de kleedkamer van Southampton. Dat werd door toenmalig Arsenal-manager Arsène Wenger oogluikend toegestaan.