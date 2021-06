Degryse en Mulder, daags na Eriksen-drama en zege Rode Duivels: “Sorry Lukaku, maar Kjaer is nu al de speler van het toernooi”

“Moeten we nog over voetbal spreken?” Degryse en Mulder voelen mee met Eriksen en diens naasten. “Gisteravond sta je toch nog eens stil bij wat er gebeurd is. Het is vandaag ook vaderdag. Kan je je voorstellen wat dit is voor de vrouw en kinderen van Eriksen? Voor hetzelfde geld is hij er niet meer. Toen de Denen zeiden dat ze hun match tegen Finland wilden uitspelen, dacht ik: dit is ‘crazy’. Maar blijkbaar heeft hij gefacetimed om te zeggen dat ze verder moesten spelen.”