Deense ploegmaats in de wolken na bezoek van Eriksen: “Dit was precies wat we nodig hadden”

EK voetbalChristian Eriksen heeft gisteren, nadat hij het ziekenhuis mocht verlaten na een succesvolle operatie, zijn ploeggenoten van de Deense selectie een bezoek gebracht op trainingskamp in Helsingor. “Het was fantastisch Christian te zien”, klonk het nadien in koor bij de Deense voetballers.

De 29-jarige international werd afgelopen zaterdag opgenomen in het ziekenhuis nadat hij tijdens de EK-wedstrijd in Kopenhagen tegen Finland een hartstilstand had gekregen en op het veld werd gereanimeerd. Na een succesvolle operatie mocht hij het ziekenhuis verlaten, waarna hij zijn ploeggenoten een bezoek bracht.

“Het was fantastisch om hem te zien”, zei middenvelder Andreas Skov Olsen. “Met onze eigen ogen, en niet via een scherm. Het was geweldig om met hem te praten en hem een knuffel te geven. Om te zien dat hij en zijn familie het onder deze omstandigheden goed maken.”

Ook middenvelder Christian Norgaard was in de wolken na het verrassingsbezoek. “Dat was precies wat we nodig hadden. Het was een gevoel van liefde en vreugde. Het was geweldig om hem en zijn familie te zien. Dat zal ons een grote stimulans geven in aanloop naar de wedstrijd met Rusland.”

Denemarken verloor donderdagavond met 1-2 van de Rode Duivels maar maakte vooral in de eerste helft indruk. De wedstrijd werd in minuut 10 (het rugnummer van Eriksen) onderbroken voor een minuut applaus als steunbetuiging aan de speler van Inter Milaan. Denemarken speelt maandagavond (21u) in Kopenhagen tegen Rusland zijn laatste troeven uit om nog kans te maken op de achtste finales.