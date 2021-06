Deense coach laat spelers kiezen of ze tegen België willen aantreden: “OK als speler aangeeft emotioneel niet klaar te zijn”

EK VoetbalDe Deense bondscoach Kasper Hjulmand zal donderdag in de tweede groepsmatch tegen de Rode Duivels geen spelers opstellen die zich na het drama met Christian Eriksen nog niet klaar voelen om opnieuw te voetballen. “Het is nog te vroeg om te zeggen of elke speler mentaal bereid zal zijn om donderdag te spelen.”

Hjulmand zelf kijkt na de laatste positieve berichten over Eriksens gezondheidstoestand met vertrouwen uit naar de volgende wedstrijd. “De laatste 24 uren waren goed voor de groep. We weten dat Christian het goed stelt. En we staan opnieuw op het trainingsveld. Er waren lachjes te zien op de gezichten van de spelers.”

Of hij op zijn volledige selectie kan rekenen, is nog maar de vraag. Al begrijpt de coach het als spelers mentaal niet klaar zouden geraken tegen donderdag. “Het is nog te vroeg om te zeggen of elke speler mentaal bereid zal zijn om donderdag te spelen”, vertelde hij tijdens een persmoment in het Deense basiskamp in Helsingor. “En het is OK als een speler aangeeft emotioneel niet klaar te zijn om tegen België aan te treden.”

Volledig scherm © REUTERS

Kritiek op de UEFA

Hjulmand herhaalde tijdens de persbabbel nog eens zijn kritiek aan het adres van de UEFA omdat zijn team zaterdag slechts twee opties had, ofwel de match uitspelen ofwel een dag later terugkeren voor het vervolg. “Ik had de indruk dat wij en de spelers onder druk werden gezet. Er is geen twijfel dat we twee opties kregen van de UEFA. Ik was daar. Ik weet het. Er waren maar twee opties. Dat was heel, heel duidelijk.”

“Ik denk niet dat het de juiste beslissing was. Dit was niet de juiste manier om leiding te geven”, aldus nog Hjulmand. “Maar hopelijk is dit een les voor de toekomst.”

Volledig scherm © AFP