Deense bondscoach Hjulmand denkt weer aan voetballen: “België zal top moeten zijn om ons te kloppen”

De Deense nationale ploeg trainde gisteren dan toch niet in het Parken-stadion van Kopenhagen. Bondscoach Kasper Hjulmand had dat gisteren geopperd, om de emotionele schok op matchdag te verkleinen. “Maar uiteindelijk zullen we toch gewoon trainen in ons oefenkamp”, zei de bondscoach op z’n persconferentie. “Spelers die dat willen kunnen vandaag wel al eens terugkeren naar het stadion.” De onheilsplek waar Eriksen afgelopen zaterdag een hartaanval kreeg en waar morgenavond Denemarken - België wordt gespeeld.

Hjulmand liet de voorbije dagen ook in het midden of alle spelers inzetbaar zouden zijn. “Maar tot op vandaag heeft niemand aangegeven niet te kunnen spelen tegen België”, zei de bondscoach. “Zondag hebben de spelers even hun gedachten kunnen verzetten, de familie is ook bezoek geweest. Ik heb bijvoorbeeld mijn vrouw en mijn kinderen kunnen zien. En de vier psychologen staan ook nog steeds ter onze beschikking. Het zijn moeilijke dagen geweest, maar we hebben kleine stapjes gezet en ik denk dat we klaar zullen zijn morgen.” Hjulmand sprak intussen ook met Eriksen, zoals het er nu naar uitziet zal hij de partij vanuit het ziekenhuis moeten volgen. “Volgens mijn laatste informatie mag hij het ziekenhuis nog niet verlaten. Het ziekenhuis waar hij verblijft ligt vlak naast het Parken-stadion, als hij het raam opent kan hij de sfeer in het stadion horen. Hij trekt vast z’n truitje aan om ons te steunen. Het wordt ongetwijfeld een emotionele avond voor ons, maar ook voor Christian.”

Los van alle emoties gaat het morgen natuurlijk ook om die wedstrijd tegen de Rode Duivels; Hjulmand verloor twee keer in de Nations League tegen de Duivels. “België is voor mij te vergelijken met een clubelftal, zo goed zijn ze op elkaar ingespeeld. Door de afwezigheid van Eriksen zullen we het iets anders moeten aanpakken, maar België zal top moeten zijn om ons te verslaan.” Beraamt Hjulmand een speciaal plannetje om Lukaku af te stoppen? “We moeten ervoor zorgen dat Lukaku zo weinig mogelijk aanspeelbaar is. Eens hij aan de bal is, is hij niet meer af te stoppen. Op dat gevaar heeft Eriksen - zijn ploegmakker bij Inter - ons ook nog eens gewezen.”

