Deense bondscoach geeft toe: “Het was fout om te spelen. Christian was even dood, wisten niet of we vriend hadden verloren”

De Deense teamarts Morten Boesen kon op een persconferentie in Kopenhagen weinig extra informatie brengen over het hartfalen van Christian Eriksen , gisteren tijdens het EK-duel van Denemarken tegen Finland. Bondscoach Kasper Hjulmand gaf dan weer toe dat het een fout was om de wedstrijd te hervatten. "We stelden voor om maandag te spelen, maar dat ging niet omdat Finland twee dagen later al terug aan de bak moest."

De 29-jarige Eriksen stuikte zaterdag kort voor het einde van de eerste helft in elkaar. De middenvelder van Inter Milaan werd een tiental minuten op het veld gereanimeerd. “We hebben geen uitleg over hetgeen er gebeurd is met Christian”, legde Boesen uit. “We weten er niets meer over. Jullie hebben hetzelfde gezien als mij. Zijn medische tests voor het toernooi waren allemaal goed.”

Bondscoach Kasper Hjulmand prees de mens Christian Eriksen. “Het is een fantastische voetballer, maar ook gewoon een fantastische mens. Na de gebeurtenissen was hij bezorgd over ons, en natuurlijk zijn familie. Dat is typisch Christian. Hij herinnert zich niets meer en voelt zich goed op dit moment. Hij wilde dat we speelden gisteren en wij wilden spelen voor hem.”

“Foute keuze om te spelen”

De bondscoach legt uit hoe het er gisteren aan toe ging in de kleedkamer. “Ik heb gesproken met de spelers en de scheids, en we hebben besloten dat we zouden afwachten in de kleedkamer. Het eerste waarin we overeenkwamen was dat we niets zouden doen tot we positief nieuws kregen over Christian. Dat was zo, en toen konden we beslissen wat we daarna zouden doen. We stelden voor om maandag te spelen, maar dat ging niet omdat Finland twee dagen later al terug aan de bak moest.”

“Het was een foute keuze om te spelen. De spelers waren in shock. Ze wisten niet of ze al dan niet een vriend hadden verloren. Ik had er een fout gevoel bij. Christian was even dood, hij had een hartstilstand. Hoe dichtbij het was? Ik weet het niet, maar we hebben hem nu terug. We moeten onthouden dat dit mensen zijn, met emoties. Voor sommige spelers zal de match van donderdag tegen België misschien te vroeg komen. Maar ik denk dat het ons als team wel zal lukken om er samen voor te gaan.”

