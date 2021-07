Deens supporterslegioen wuift voetbalhelden uit richting Londen, Eriksen uitgenodigd voor EK-finale

Het Deense voetbalsprookje is morgen weer een hoofdstuk rijker. Ze trekken naar Wembley voor een halve finale tegen Engeland. Wie had dat gedacht, toen ze twee weken geleden Christian Eriksen bijna verloren en zowel tegen Finland als tegen België in de boot gingen.

Bij hun vertrek uit het spelershotel in Helsingor stond een menigte Deense fans hen op te wachten. Honderden fans vulden de straten toen de spelers op de bus stapten, gekleurd in rood en wit. Van een extra boost gesproken.

Extra goed nieuws voor de Denen is dat er toch fans welkom zijn in Londen. Eerst leek het erop dat er uit voorzorg geen Deense fans zouden worden toegelaten. De Deense voetbalbond heeft toch 8.000 kaartjes weten te verkopen. Er loopt zelfs nog een aanvraag voor 1.400 extra tickets. In totaal mogen er om en bij 60.000 toeschouwers aanwezig zijn op Wembley.

Volledig scherm Bondscoach Kasper Hjulmand, die in de belangstelling staat van heel wat topclubs. © AP

UEFA nodigt Christian Eriksen uit voor finale

De UEFA heeft Christian Eriksen uitgenodigd om zondag de finale van het EK voetbal, op Wembley in Londen, bij te wonen. De Deense spelmaker zakte een maand geleden dramatisch in elkaar tijdens de openingsmatch van de Denen op het EK, tegen Finland. Hij overleefde de hartstilstand en is intussen aan de beterhand. Het was UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin die Eriksen, en zijn vrouw, persoonlijk uitnodigde voor de finale. Het is nog niet duidelijk of Eriksen inging op de invitatie.

De ploegmakker van Romelu Lukaku bij Inter Milaan zakte op 12 juni, vlak voor rust in de partij tegen Finland, in elkaar. Hij werd op het veld gereanimeerd en herstelde vervolgens enkele dagen in het Rijksziekenhuis van Kopenhagen, vlakbij het Parkenstadion waar de wedstrijd plaatsvond. Er werd intussen ook een defibrillator bij hem ingeplant.

Volledig scherm Pierre-Emile Højbjerg. © AFP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm Mikkel Damsgaard. © AFP

Volledig scherm Kasper Schmeichel en Thomas Delaney. © AFP

Volledig scherm © EPA

Zo werden de Denen thuis onthaald na hun kwartfinale tegen Tsjechië:

