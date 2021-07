Deens sprookje duurt voort: Maehle (ex-Genk) effent het pad tegen Tsjechië met sublieme assist, in halve finale wacht mogelijk Engeland

Hoeveel pensioen verlies je wanneer je deeltijds werkt?

1 juli In 2020 werkte iets meer dan een kwart van alle loontrekkenden in ons land deeltijds. Welke invloed heeft die keuze op je uiteindelijke pensioen en hoe kun je deeltijds werken zonder aan pensioen in te leveren? Jobat.be somt voor jou de belangrijkste informatie op.