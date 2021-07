Deens sprookje duurt voort: Joakim Maehle (ex-Genk) effent het pad tegen Tsjechië met sublieme assist, in halve finale wacht mogelijk Engeland

Ek voetbalHet Deense sprookje gaat voort. Het klopte in de kwartfinale van het EK voetbal die andere verrassing Tsjechië met 1-2. Denemarken had een dubbele kloof aan rust, maar na de aansluitingstreffer van medetopschutter Schick bleef het spannend tot de allerlaatste minuut. In de halve finale wacht voor de Denen de winnaar uit Oekraïne-Engeland.

Een match beter beginnen? Quasi onmogelijk. Al na vijf minuten kon de Deense aanhang in de bakoven van Baku opveren. Delaney kopte een hoekschop ongehinderd voorbij Vaclik. Een grote dekkingsfout, Tsjechië kon de hand in eigen boezem steken. “We willen het EK winnen”, sprak Deens bondscoach Hjulmand voor de match. Een nieuwe stap gezet.

Tsjechië had het lastig, maar herstelde gaandeweg het evenwicht. Veelal met speldenprikjes op stilstaande fases, maar ook één grote mogelijkheid. Schmeichel zette het zelf in gang met dramatisch uitverdedigen, maar herstelde z’n fout op de poging van Holes.

Aan de overkant was Dolberg een aanspeelpunt en toonde Damsgaard opnieuw zijn talent. Tweemaal geraakte hij niet voorbij Vaclik. Dolberg zelf dan maar, al krijgt ex-Genkspeler Maehle alle krediet. Buitenkantje voet bediende hij de diepe spits, die aan de tweede paal binnentikte. Na de vroege ook de late treffer in de eerste helft. Deens droomscenario.

Naast Ronaldo

Maar hoe slecht de Tsjechen de match aanvingen, hoe gedreven ze halfweg uit de kleedkamers kwamen. Met Club-aanvaller Krmenčík, die oorlog moest maken in de zestien. Het resultaat was er meteen. Schick toonde nogmaals zijn neus voor goals en trapte in de draai binnen. Zijn vijfde goal op het EK, hij is nu medetopschutter naast Cristiano Ronaldo.

Hjulmand stuurde bij, Denemarken herstelde het evenwicht met invaller Poulsen die twee keer kon dreigen. Zijn eerste schot was te slap, het tweede werd prima gepareerd door Vaclik. Maar ook de Tsjechen kregen nog hun kansjes: Jankto was niet koelbloedig genoeg.

Tien minuten voor tijd had Maehle dé kans op de 1-3. Vaclik redde met een beenveeg, de vrijstaande Braithwaite aanspelen was een beter idee. Geen ramp: een bibberend Denemarken overleefde het laatste slotoffensiefje van Tsjechië, het sprookje van de Oranje-killer zit erop.

In de halve finale, op 7 juli, speelt Denemarken tegen Engeland of Oekraïne.

Kjaer: “Zou liegen als ik zeg dat we niet meer willen”

“Het is fantastisch, krankzinnig”, vertelde Kjaer bij de Deense tv. “We wilden naar Wembley en dat hebben we nu bereikt ook. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat we niet méér willen. We moeten genieten en dan herstellen, want over vier dagen hebben we weer een wedstrijd.”

Het toernooi begon dramatisch voor de Denen na de hartstilstand van Eriksen. “Het deed iets met de groep”, aldus Kjaer. “We weten nu dat we onder mensen zijn die we kunnen vertrouwen. We weten dat we er voor elkaar zijn als er een probleem is. Dat is fijn en natuurlijk geeft dat Christian ook een goed gevoel. We kunnen druk zetten, omdat we weten dat we door andere spelers in onze rug gedekt worden.”

