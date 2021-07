De ‘Squadra’ won, maar ‘La Roja’ overladen met lof door Spaanse én Italiaanse pers: “Meesters van de combinatie, kleinkinderen van een mythische generatie”

EK voetbalSpaanse en Italiaanse pers zijn het met elkaar eens. ‘La Roja’ was dominant, Italië zag af. Maar de killer van onze Rode Duivels staat wel in de finale van het EK voetbal . “Tiki Taka versus Tuca Tuca”, “geprikkeld voor Qatar” en “een oneerlijke vaarwel.” Dit schrijven de Spaanse en Italiaanse media over de nagelbijter.

La Gazzetta dello Sport: “Dit is óns EK”

“We zijn niet de sterkste van allemaal, maar we zijn voor niemand bang”, opent het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. “Spanje speelde Tiki Taka. Italië deed het met Tuca Tuca. Uiteindelijk wonnen wij, op de Italiaanse manier. Met het mes tussen de tanden en het vermogen om te verdedigen en te lijden. Vaak met 11 achter de bal. Want Spanje was dominant aan de bal. Zij speelden beter. Wij hebben afgezien, maar wel gewonnen.”

“Maar...”, gaat La Gazzetta dello Sport. “Het is in dit spelletje niet voldoende om 100 van de 120 minuten de bal te hebben. Je moet hem ook binnentrappen. Spanje miste die knock-out. Voor voetbalpuristen zijn er mooiere wedstrijden, maar het is de Italiaanse verdienste om te winnen van een sterkere tegenstander. We speelden tegen de meesters van de combinatie, tegen getalenteerde kleinkinderen van een mythische generatie die inmiddels is gestopt. Spanje is nog steeds Spanje, hoor. Met Luis Enrique als geweldige coach.”

“We wonnen dankzij onze weerstand. Als je afziet is het een luxe te kunnen rekenen op Gigio (Gianluigi Donnarumma, red.) in doel. Wembley begint onze thuis te worden. Er twee keer gespeeld, twee keer gewonnen. Wat nu op 11 juli? Na België en Spanje zijn we klaar voor de laatste. Nog eentje. Al mogen we nu al zeggen: dit was óns EK. De wedergeboorte van de Azzurri en van Mancini. Laten we vooral genieten, zondag de elfde.”

Tuttosport: “Maatregelen tegen ‘Red Fury’”

Eenzelfde toon in het Italiaanse Tuttosport. Het was een zege van de strijd. “Een Italiaans succes met het hart en de wil om te vechten. De troepen van Enrique hadden constant de bal en kampeerden op de helft van Italië. Maar we verloren nooit onze defensieve stabiliteit, het stond altijd compact. Het waren maatregelen tegen de ‘Red Fury’. Er kwam zelfs geen twijfel toen Spanje tien minuten voor tijd de gelijkmaker scoorde. En dan barstte het feest los na de penaltyreeks. Op naar de finale!”

Volledig scherm De front van Tuttosport. © Tuttosport

AS: “Geprikkeld voor WK”

“Spanje speelde een geweldige match, maar het succes bleef uit”, schrijft het Spaanse AS. “De mannen van Enrique valt niets te verwijten. Ze waren beter, toonden veel karakter en prikkelden ons voor het WK van 2022. Alleen strafschoppen stopten de droom. Het doet pijn, maar bedankt!

Volledig scherm AS © AS

Marca: “Tranen, maar ook trots”

“Dit is het wrede afscheid van een EK”, vindt het Spaanse Marca. “Italië kilde ons, zonder het te verdienen. De groep van Enrique domineerde de rivaal, maar liet hem in leven. Mancini liet tijdens het toernooi feestelijk voetbal zien. Nu was het wanhopig op zoek naar de bal. De Spaanse dominantie was compleet. Het plannetje van Enrique werkte, Italië kon gewoon niet ademen. Dit Spanje verdient alle lof. Vóór dit EK was er geen affiniteit met de nationale ploeg. Nu wel. Spanje heeft een berg aan problemen overwonnen. Nu is het tijd voor tranen, maar ook trots.”

Volledig scherm Marca zag dat Spanje "eervol" onderuit ging. © Marca

SPORT: “Een oneerlijke vaarwel”

Volledig scherm "Een oneerlijke adios" © Sport.es

Super Deporte: “Duizend maal dank”

Volledig scherm "Duizend maal dank" © Super Deporte

Corriere dello Sport: “God is Italiaans”

Volledig scherm “God is Italiaans” © Corriere dello Sport

