De Squadra Azzurra wervelt: Italië zet zwak Zwitserland opzij met ruime cijfers

Italië schoot meteen sterk uit de startblokken. Met veel passie en tempo zetten ze de Zwitsers onder druk. Na 20 minuten leek het al prijs te zijn: Chiellini troefde twee tegenstanders af op een hoekschop en knalde de 1-0 van dichtbij binnen. De aanvoerder ging uit zijn dak. Alleen: de VAR keurde het doelpunt af wegens hands. Opdoffer. Zéker omdat Chiellini enkele minuten later ook nog geblesseerd van het veld moest. Afwachten of hij nog in actie komt op dit EK.

Ook na de pauze speelde Italië Zwitserland weg. En opnieuw was het Locatelli die de weg naar doel vond. Hij poeierde de bal vanop zo’n 25 meter in de rechterbenedenhoek: 2-0. De thuisploeg nam wat gas terug, Donnarumma bracht redding op een poging van Zuber. In het slot miste Immobile eerst nog twee grote kansen. Maar derde keer, goede keer, klinkt het dan. Hij haalde vanop ruime afstand uit met een verraderlijke bal en zette zo de 3-0-eindstand op het bord. Italië is alleen leider in poule A met zes punten.