De slechte grasmat (waar België zondag ook op speelt) als alibi: in Spanje is niemand meer gerust op een goede afloop

Ja, zei bondscoach Luis Enrique na het duel tegen Polen, afgelopen weekeinde. Ook hij had verwacht na twee wedstrijden zes punten te hebben in de zeer schappelijke groep E van het EK. Dan zou ook niemand zeuren, zouden de gezichten niet zo strak staan, zou de aanhang minder kritisch zijn. Na de 0-0 tegen Zweden en de 1-1 tegen Polen is de lach ver te zoeken bij Spanje, dat van Slowakije móet winnen om niet van andere resultaten afhankelijk te zijn.

Spanje en Sevilla blijken dit keer geen gelukkig huwelijk. De stad was tussen 1988 en 1996 de vaste basis van de selectie, die er al zijn officiële wedstrijden speelde omdat het ‘gevoel’ zo goed was. Maar die wedstrijden waren, afwisselend, in de stadions van de twee plaatselijke clubs, Betis en Sevilla. Niet in het nieuwere, voor een WK atletiek gebouwde La Cartuja waar nu gespeeld wordt, nadat Bilbao als speelstad was afgevallen.

Volledig scherm Spaanse fans houden de moed erin in het Estadio de la Cartuja waar het niet echt sfeervol is. © AP

“Het veld is slecht en het is moeilijk er goed te spelen. De spelers hebben zich erover beklaagd”, zei Luis Enrique na het duel met Zweden. De grasmat heeft last van de felle zon en hoge temperaturen in Sevilla die het al enkele weken lang onmogelijk maken overdag te sproeien, want in de zon zouden de sprieten na hun ‘douche’ verbranden. De Spaanse bond legt de schuld voor het slechte onderhoud bij de regionale overheid, die La Cartuja beheert. Een bond waarvan de leiding echter ook allerminst tevreden is met de bondscoach en de verrichtingen van het team. Uitschakeling vanavond zou financieel een enorme tegenvaller zijn, want met de bonus per gewonnen wedstrijd hoopte die bond uit de eigen rode cijfers te kunnen komen.

Quote Het ontbreekt de ploeg tot nu toe niet alleen aan een schutter, maar vooral aan een leider in het veld.

Maar de financiën zijn tegen Slowakije nog het minste probleem voor de spelers. Het ontbreekt de ploeg tot nu toe niet alleen aan een schutter, maar vooral aan een leider in het veld. Met Ramos thuis, op zoek naar een nieuwe club, en Busquets pas net weer bij de groep had Spanje de eerste twee wedstrijden geen spirituele gids. Gelegenheidsaanvoerder Jordi Alba heeft niet dat overwicht. De meest geschikte captain lijkt de ervaren Azpilicueta, die als aanvoerder met Chelsea de Champions League won. Maar de verdediger heeft bij Spanje geen basisplaats.

De leider is dan maar Luis Enrique, die door zijn wat afstandelijke, cynische houding niet op een grote populariteit in het land kan rekenen, zeker niet nu hij voor dit EK geen enkele speler van Real Madrid heeft opgeroepen of de trefzekere spits Aspas van Celta. En zijn spelers liggen ook onder vuur sinds zij voor het duel met Polen hun hotel in Sevilla verlieten zonder ook maar een blik te werpen op of te zwaaien naar de honderden toeschouwers die hen daar enthousiast aanmoedigden.

Volledig scherm Robert Lewandowski scoort namens Polen en brengt Spanje verder in de problemen. © AP

In die vervreemde sfeer zal Spanje vanavond moeten bewijzen dat het zich op het niveau van de andere grote voetballanden bevindt, en vooral dat het vele balbezit tot meer kansen kan leiden.

Bij een goed resultaat zal de ploeg de slechte grasmat in Sevilla achter zich kunnen laten om naar Glasgow of Kopenhagen te reizen. Bij een gelijkspel zou een duel met Oranje mogelijk zijn.