De meest bedenkelijke Covid-actie op het EK: ref deelt flesje water met Yaremchuk in Oekraïne - Engeland

Waarom we de Fransen zo hartstoch­te­lijk de duvel aandoen na hun uitschake­ling op EK

29 juni Op het EK verloor Frankrijk van Zwitserland en dat vonden we ronduit fantastisch. Zijn de Hollanders inmiddels zo slecht dat we ons leedvermaak liever op de Fransen richten of is er meer aan de hand? We vroegen het aan cultuursocioloog Walter Wens en Bart Van Loo (48), auteur van onder meer ‘Bleu Blanc Rouge’. “Nooit meegemaakt, maar maandag heb ik gejuicht toen de Zwitsers gelijk maakten”, zegt zelfs deze volbloed francofiel. Hoe komt dat?