De hevige discussie in Engeland over de knie: riskeren Engelse spelers straks weer boegeroep van eigen achterban?

Rode Duivels Aan het logement zal het niet liggen: Duivels verblijven in Sint-Petersburg in poepchique hotel

11 juni ‘t Is eens iets anders dan het Martin’s Red Hotel in Tubeke. De Rode Duivels, die elk moment voet aan grond kunnen zetten in Rusland, verblijven in Sint-Petersburg in een poepchique en historisch hotel. Het Astoria Hotel werd gebouwd in 1910 en ontving volgens de overlevering al een pak wereldleiders en -sterren. Grote namen als Vladimir Putin, Margaret Thatcher, George W. Bush, Jacques Chirac, Madonna en Jack Nicholson brachten er de nacht door.