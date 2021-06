“De geschiedenis aan onze kant”: Hannu Tihinen deelt het Finse optimisme

Hannu Tihinen heeft nog steeds hetzelfde gevoel voor humor als in zijn Anderlechtperiode. Als hij de telefoon opneemt, klinkt het meteen: “Hi Rudy! Ben je klaar voor de belangrijkste match in de geschiedenis van jullie nationale ploeg? En voor de nederlaag in Sint-Petersburg waarover jullie over 25 jaar nog zullen spreken?”

Tihinen is sinds 2014 technisch directeur van de Finse voetbalbond, maar hij reist niet mee naar Sint-Petersburg. «Dan moest ik in de bubbel van de spelers, nu kan ik goed doorwerken», klinkt het. Los van het grapje van zijn intro, deelt hij het optimisme van onder meer zijn bondscoach. «Dat optimisme heeft zijn grond», zegt Tihinen. «Iedereen miskeek zich een beetje op onze nederlagen in de voorbereiding tegen Estland (0-1) en Zweden (2-0), maar vorig jaar klopten we Frankrijk nog in eigen huis (0-2).»

Tactisch uitstekend

“België heeft een uitstekende ploeg, het is niet voor niets het nummer één op de FIFA-ranking. Maar wij hebben onze kwaliteiten. We kunnen héél goed verdedigen, we beseffen als geen ander dat het bij ons van teamwork moet komen, maar de spelers weten precies wat ze moeten doen tegen een topland als België. We hebben ook de geschiedenis aan onze kant, want onze laatste nederlaag tegen België dateert al van 9 oktober 1968.”

Daar heeft Tihinen een punt. België won toen met 6-1, maar de volgende zeven ontmoetingen met de Finnen leverden voor de Rode Duivels 4 nederlagen en 3 draws op. De pijnlijkste nederlaag leden de Rode Duivels op 6 juni 2007, toen de kwalificatiekansen voor het EK 2008 gekelderd werden na een 2-0-verlies in Helsinki. Tihinen was toen aanvoerder bij Finland. “Die wedstrijd was voor ons een beginpunt”, vertelt hij. “Weet je nog, met die uil op de deklat? Sindsdien heeft het Finse team de bijnaam ‘Huuhkajat’ - ‘De Uilen’.”

Tihinen kan het niet laten om af te sluiten met de humor die hem eigen is. “Hebben jullie al eens bekeken waar het toernooi naartoe leidt als jullie tweede worden in de groep?”

Volledig scherm Tihinen in het shirt van Anderlecht. © BELGA