De gedroomde revanche: twee jaar geleden weigerde Ronaldo truitjeswissel met uitblinker Gosens

Portugal-Duitsland. Dan zou je denken dat Cristiano Ronaldo, Toni Kroos of Serge Gnabry zich tot Man van de Match kroont. Niets van. Op een warme zaterdagavond palmde Robin Gosens de hele Allianz Arena, het Duitse volk en bij uitbreiding de mondiale voetballiefhebber in. Eén afgekeurde treffer, twee assists en de 1-4 als kers op de taart. Continu dreigend, altijd met de klare kijk. Semedo werd soms tureluurs gespeeld.

Volledig scherm Ronaldo schiet de 1-0 binnen, Gosens komt net te laat. Nadien had de Duitser het laatste woord. © Photo News

Gosens is 26 en speelt bij Atalanta. Toen hij via Heracles in de Serie A belandde en ook Ronaldo in de Italiaanse hoogste klasse ging spelen, maakte hij er een erezaak van om ooit het truitje van zijn groot idool te bemachtigen. Toen hij daar ook de kans toe kreeg na een duel tegen Juventus in de Copa Italia van 2019, kwam Gosens van een kale reis terug, zo vertelt hij in de biografie ‘Dreams are Worthwhile’. ‘CR7' toonde nogal brutaal geen interesse. Pijnlijk met de match van vandaag in gedachten.

“Na het laatste fluitsignaal liep ik onmiddellijk naar Ronaldo, zelfs zonder eerst onze fans te begroeten. Ik wilde mijn droom waarmaken: een shirt van Ronaldo. Ik vroeg hem of we truitjes konden wisselen. Maar hij keek mij niet eens aan. ‘Nee!’, zei hij enkel. Ik heb me nog nooit zo beschamend gevoeld. Ik voelde me klein. Ken je dat moment wanneer er iets gênant gebeurt, je om je heen kijkt en hoopt dat niemand het heeft gemerkt? Zo voelde ik me toen. Ik hoopte dat niemand dit had gezien.”

Opvallend: na het voorval kochten zijn Atalanta-ploegmaats met Hans Hateboer op kop een truitje van de Oude Dame met naam en rugnummer van Ronaldo. Gosens kon er hartelijk om lachen. Benieuwd of hij volgend seizoen weer zijn kans waagt na een nieuwe Atalanta-Juventus.

Gosens: “Löw heeft ons perfect klaargestoomd”

In de Duitse pers enkel lof voor Gosens. “Geil! Geiler! Gosens!”, schrijft BILD in koeienletters. “Hij is met twee assists en een goal de grote uitblinker in München, maar iedereen speelde uitstekend. De opstelling was hetzelfde, maar de beleving en inzet was vanaf het begin anders. Na de uitstekende openingsfase volgde een harde klap met de goal van Cristiano Ronaldo na een perfecte counter, maar de spelers toonden karakter en bleven aanvallen. De 12.500 fans in het stadion hadden een geweldige avond en waren een belangrijke steun voor de spelers.”

Volledig scherm Bild over Gosens. © BILD

“We hebben een nieuwe publiekslieveling”, zegt Die Zeit “Hij is natuurlijk het verhaal van deze avond, al speelden Joshua Kimmich en Thomas Müller ook een uitstekende wedstrijd. De 26-jarige Gosens heeft al een mooie biografie gepubliceerd, maar zijn verhaal is nog lang niet af. Ik neem aan dat ze bij zijn uitgever al aan een nieuwe editie werken, want deze wedstrijd verdient zeker een hoofdstuk.”