De cijfers achter de fenomenale sprint van Mbappé: zou hij zich kunnen meten met Bolt?

Champions League De krijger in Rüdiger, de man die De Bruyne velde en tanden leek te zetten in Pogba: “Ik was zo agressief dat ze mij Rambo noemden”

7:37 De verdediger die Kevin De Bruyne in de Champions Leaguefinale tegen het canvas werkte, spiegelt zich aan de leeuw. Bestudeert soms uren hun gedrag. En net als een leeuw durft hij al eens tanden in z’n prooi (lees: Pogba) zetten. Een kennismaking met Antonio Rüdiger. Een onbevreesde krijger gevormd in een kooi, in een ghetto in Berlijn.