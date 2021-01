Coronapandemie zet EK-format onder druk, maar bondsvoorzitter Bayat twijfelt niet aan afgelasting: “UEFA heeft plan A, B, C en D”

De nieuwe besmettelijkere variant van het coronavirus gijzelt Europa momenteel, met strengere reisrestricties als gevolg. Vijf maanden voor een ‘mega-EK’ in 12 landen is dat een onheilspellend perspectief. “Een EK in juni is waanzin”, zei voormalig Duits bondscoach Berti Vogts al. Hij pleit voor een uitstel tot december, wanneer de vaccinaties voltooid zijn en volle stadions wel kunnen. De UEFA wil op 5 maart communiceren over het format. Duits viroloog Karl Lauterbach uitte zich al pessimistisch in ‘t-online’. “Ik geloof in een EK-afgelasting. In maart zal de situatie in vele Europese landen nog slechter zijn dan vandaag.” Bayernvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge zei vandaag in de Duitse pers dat UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin eraan denkt om af te stappen van het format in 12 landen. “Ik weet dat hij zich afvraagt of in een pandemie zoals deze en met het huidige gezondheidsprotocol het niet beter zou zijn het EK toch in één land te organiseren.”